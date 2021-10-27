大陸海上風電機組 進入13兆瓦時代

由東方電氣風電有限公司（簡稱東方風電）自主研發的13兆瓦等級海上風電機組，近日在北京正式發布，成為目前亞洲地區在製的單機容量最大、葉輪直徑最大的永磁直驅海上風電機組。目前，該型機組已投入生產製造，首台機組將於今年年底下線。

據了解，13兆瓦等級海上風電機組，基於東方風電已批量投運、技術成熟的10兆瓦海上直驅平台開發，擁有完全自主知識產權，是針對福建、廣東等I類風區推出的一款旗艦型機組。該機組單機容量涵蓋12.5兆瓦/13兆瓦，輪轂中心高度130米，與「倫敦眼」同高；葉輪直徑211米，相當於3艘航母並排的寬度；風輪掃風面積34967平方米，接近5個標準足球場大小。轉動一圈，可發電16.2度，在年平均10米/秒的風速條件下，單台機組每年可輸出5000萬度清潔電能，能滿足25000個三口之家一年的家庭正常用電，可減少燃煤消耗5250噸，二氧化碳排放38018噸。

東方風電總部位於四川省德陽市。2019年，他們與三峽集團成功研製出10兆瓦等級海上風力發電機組，標誌著大陸風電進入了「兩位數時代」。投運以來，高效穩定，曾創下單周發電量超過172萬度的優異成績，連續兩年登上全球最佳海上風電機組排行榜。

13兆瓦海上風電機組的投入應用，將進一步促進海上風電度電成本降低，有利於減少風電場用海面積，提高海洋利用率，促進大陸能源結構調整轉型，助推「碳達峰」、「碳中和」目標實現。