9月北京進出口2776億人民幣 創單月新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京海關25日發布統計數據，2021年前三季度，北京地區（包含中央在京單位）進出口2.23萬億元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長28.5%，高於同期全國進出口增速5.8個百分點。其中，9月北京地區進出口2776.3億元，增長31.9%，單月進出口規模創歷史新高。　　

數據顯示，今年1至3季度，北京地區進出口規模呈現逐季增長趨勢，分別為6825億元、7458.5億元、8052.7億元，反映出新冠疫情後北京外貿的韌性和反彈力度。　　

對主要貿易夥伴進出口保持增長。今年前三季度，北京地區對前5大貿易夥伴歐盟（不含英國）、東盟、美國、澳大利亞、沙特阿拉伯進出口保持增長，分別增長13.2%、29.6%、78%、23.4%、37.3%。

同期，北京地區對一帶一路沿線國家進出口8970.4億元，增長14.6%；對RCEP國家進出口5010.4億元，增長23.2%。　　

能源類產品進口加速，汽車及相關產品進口持續下降。前三季度，北京地區前5大進口商品分別是原油、汽車、農產品、天然氣、鐵礦砂及其精礦，分別增長28.7%、31.1%、41.8%、30.5%、38.7%，5項商品合計占同期北京地區進口總值的68.4%。繼8月份以來，北京地區汽車、汽車零配件進口連續下降，9月份進口汽車172.6億元，下降17.2%，進口量下降29.3%；進口汽車零配件30.9億元，下降9.9%。　

集成電路、汽車零配件單月出口創歷史新高，手機出口量連續3個月下降。前三季度，北京地區成品油、手機、集成電路出口量分別增長4.5%、32.5%、41.3%。其中，9月出口手機623.1萬台，下降15.7%，月度出口量連續3個月下滑。　　

9月份單月進出口規模創歷史新高。9月，北京地區進出口2776.3億元，增長31.9%，單月進出口規模創歷史新高。其中，進口2195.8億元，增長25.1%，單月進口規模繼8月後再創新高；出口580.5億元，增長66.3%，單月出口規模列歷史第二高位。

北京 疫情 人民幣

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