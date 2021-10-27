北外灘國際航運論壇 將提上海倡議

上海將於11月3日至5日在上海市虹口區北外灘舉行「2021北外灘國際航運論壇」，此次論壇將發布「2021上海倡議」，呼籲全球航運界協調行動，共同實現智能、綠色和可持續發展，合力應對新冠肺炎疫情，為全球經濟復甦貢獻力量。

新華社報導，「2021北外灘國際航運論壇」由上海市人民政府和交通運輸部共同主辦。此次論壇以「開放包容，創新變革，合作共贏—面向未來的國際航運業發展與重構」為主題。

上海市副市長張為在新聞發布會上表示，經過20多年發展，上海國際航運中心建設取得顯著成效，集裝箱吞吐量已連續11年位列世界第一。目前，上海已開啟從國際航運中心「基本建成」向「全面建成」邁步的新徵程。上海致力全面提升航運服務能級，加快打造便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流航運樞紐。

交通運輸部水運局副局長易繼勇指出，航運作為綜合交通運輸體系的重要組成部分，是聯通國際的重要橋梁，承擔了中國95%以上的國際貿易運輸。到2020年底，中國海運船隊控制運力規模達到3.1億載重噸，居世界第二位。港口規模穩居世界第一。

同時，航運業綠色轉型發展取得明顯成效。鼓勵港口和船舶應用新能源、清潔能源，推進港口岸電建設及使用，主要港口五類重點專業化泊位岸電設施覆蓋率約75%。

北外灘國際航運論壇將被打造成為全球航運領域重大問題的交流平台、國際航運業治理規則和規範的孵化平台、中國和國際重大航運政策的發布平台以及上海國際航運中心的展示平台，向世界推介「上海航運」服務品牌、發出「上海聲音」。