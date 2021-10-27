陸進博會11月5日登場 全球企業競相首發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海佳士得藝術空間，四件藝術珍品完成文物臨時進境審核登記，即將「入場」第四屆進博會。圖為工作人員取出莫迪利安尼名作「門前的阿特麗斯‧哈斯丁」。（新華社）
上海佳士得藝術空間，四件藝術珍品完成文物臨時進境審核登記，即將「入場」第四屆進博會。圖為工作人員取出莫迪利安尼名作「門前的阿特麗斯‧哈斯丁」。（新華社）

第四屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉辦，開幕前夕，參展商們紛紛提前「劇透」將在本屆進博會上呈現的靚品。　

中新社報導，佳士得將在第四屆進博會上展出包括張大千、趙無極、馬克‧夏加爾、佛蘭契斯科‧瓜爾迪、卡密爾‧畢沙羅等在內不同文化、不同時期的藝術大師的先鋒力作，並供洽購。其中由義大利現代主義藝術家亞美迪歐‧莫迪利安尼所創作的人物肖像畫「門前的阿特麗斯‧哈斯丁」堪稱是美術館館藏級藝術品。此次是這家國際知名藝術品拍賣行首次參加進博會。　　

全球知名視力保健和眼鏡製造企業依視路陸遜梯卡集團將在本屆進博會上首發多款創新產品，其與庫博光學合作的MiSight是全球第一款也是唯一一款同時被美國食品藥品監督管理局（FDA）和中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准、以期減緩眼軸長度變化的兒童日拋型軟性接觸鏡；一款首次將生物學參數測量、角膜曲率測量和屈光度測量結合在一起的自動驗光生物測量儀則是全球首發。　　

著名生物製藥企業勃林格殷格翰將在第四屆進博會上全面展示其在促進人類和動物健康方面的創新成果，帶來多款明星產品和全球及亞洲首秀產品，如：被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）認定為突破性治療藥物、用於治療泛發性膿疱型銀屑病的創新藥物Spesolimab；全球首秀的新型豬疫苗混合裝置TwistPac太空瓶；全球首個動物保健干細胞產品ARTI-CELLFORTE也將在第四屆進博會上進行亞洲首秀。　　

全球食品及農業領域知名企業嘉吉將攜百餘種進口食品及產品原料的創新成果亮相第四屆進博會，包括：天然代糖甜味料Truvia甜菊糖代糖全系列產品、首次進駐中國市場的純大豆蠟產品NatureWaxC3、可以在美妝產品中提供增稠和定型功能的紅海藻提取物等。　　

嘉吉中國區總裁劉軍說，嘉吉已連續3年參加進博會，並簽署了總價值超過80億美元的合作協議。

本屆進博會上全球首發、亞洲首秀的展品層出不窮，僅技術裝備展區就有41件首發產品亮相，其中全球首發產品9件；醫療展區各類首發首展新產品、新技術更是遠超前三屆。

義大利 太空 張大千

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