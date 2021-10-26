快訊

多圖整理包／數位五倍券哪裡可查餘額？ 4大查詢管道一次看

世衛啟動「團體試驗疫苗」計畫 高端進入候選名單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸ODM龍頭聞泰科技 拿下蘋果新款MacBook Air獨家訂單

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
圖源：芯科技
圖源：芯科技

大陸ODM 龍頭聞泰科技，拿到蘋果2022年新款MacBook Air獨家組裝訂單，正在開始在浙江、江蘇、雲南等地廠區鋪設生產線。

中證報報導，知情人士指，聞泰科技今年3月收購觸控面板大廠歐菲光，也接收蘋果鏈商機。這次新款MacBook Air獨家組裝訂單，正是在此前是歐菲光子公司得爾塔進行試產，預計最快月底復產。

聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）是蘋果iPhone功率器件供應商，今年7月收購英國晶圓生產商Newport Wafer Fab（NWF），更如虎添翼。

中證報報導，從供應鏈人士處獲悉，聞泰科技已經通過蘋果審廠認證，拿到蘋果明年新款MacBook Air獨家組裝訂單。聞泰科技已開始在浙江、江蘇、雲南等地廠區鋪設生產線。供應鏈人士還透露，聞泰科技還拿到了蘋果的其他專案。

半導體 英國

延伸閱讀

「瀏海是非常聰明的方法」蘋果：不擋路且提供更多螢幕空間

蘋果最便宜5G手機！iPhone SE 3基於XR設計 Touch ID不在螢幕正面

蘋果macOS新系統開放更新 裝置間協作共享更方便

新MacBook Pro熱賣 帶旺台鏈

相關新聞

大陸2030年碳達峰行動方案 點名鋼鐵、建材等四行業

為達成中共總書記習近平提出，2030年二氧化碳排放量達到峰值、2060年碳中和的「雙碳」目標，大陸國務院26日發布「20...

陸ODM龍頭聞泰科技 拿下蘋果新款MacBook Air獨家訂單

大陸ODM 龍頭聞泰科技，拿到蘋果2022年新款MacBook Air獨家組裝訂單，正在開始在浙江、江蘇、雲南等地廠區鋪...

陸發布2030年碳達峰行動方案 非化石能源消費要達25%

大陸持續推動「碳達峰、碳中和」目標，大陸國務院近日印發「2030年前碳達峰行動方案」（簡稱方案），到2030年，非化石能...

大陸三部門下發電商發展規劃 強化反壟斷、防資本擴張

大陸商務部、中央網信辦、發改委三部門近日印發「『十四五』電子商務發展規劃」（簡稱規劃），指出要強化各市場主體權益保護，促...

中國大陸經濟放緩？投資人必看兩指標

中國大陸經濟顯現出成長進一步放緩的跡象，汽車和住房銷售本月再度下滑，儘管出口繼續保持強勢。

陸前證監會主席肖鋼：中國居民儲蓄率下降是必然趨勢

大陸全國政協委員、證監會前主席肖鋼26日在黨媒《人民政協報》發表署名文章，剖析影響中國居民儲蓄率下降的原因，並坦言這是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。