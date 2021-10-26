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陸ODM龍頭聞泰科技 拿下蘋果新款MacBook Air獨家訂單
大陸ODM 龍頭聞泰科技，拿到蘋果2022年新款MacBook Air獨家組裝訂單，正在開始在浙江、江蘇、雲南等地廠區鋪設生產線。
中證報報導，知情人士指，聞泰科技今年3月收購觸控面板大廠歐菲光，也接收蘋果鏈商機。這次新款MacBook Air獨家組裝訂單，正是在此前是歐菲光子公司得爾塔進行試產，預計最快月底復產。
聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）是蘋果iPhone功率器件供應商，今年7月收購英國晶圓生產商Newport Wafer Fab（NWF），更如虎添翼。
中證報報導，從供應鏈人士處獲悉，聞泰科技已經通過蘋果審廠認證，拿到蘋果明年新款MacBook Air獨家組裝訂單。聞泰科技已開始在浙江、江蘇、雲南等地廠區鋪設生產線。供應鏈人士還透露，聞泰科技還拿到了蘋果的其他專案。
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