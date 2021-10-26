大陸2030年碳達峰行動方案 點名鋼鐵、建材等四行業

為達成中共總書記習近平提出，2030年二氧化碳排放量達到峰值、2060年碳中和的「雙碳」目標，大陸國務院26日發布「2030年前碳達峰行動方案」，提出到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，以順利實碳達峰目標，並點名鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等四個，要重點推進達到碳達峰的行業。

據新華社報導，大陸國務院26日對外發布「關於印發2030年前碳達峰行動方案的通知」，文內標示日期為10月24日。從內容來看，該行動方案為國務院在24日，公告「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」中，對於「碳達峰」目標的細化要求，共有總體要求、工作原則、重點任務、國際合作、政策保障、組織實施六大方面內容。

行動方案指出，「十四五」規劃期間，到2025年，大陸非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。

行動方案要求，大陸產業結構調整取得重大進展，清潔低碳安全高效的能源體系初步建立，重點領域低碳發展模式基本形成等，到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。

為完成能源轉型，行動方案指出，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上，十四五、十五五期間分別新增水電裝機容量4,000萬千瓦左右，同時積極安全有序發展核電、合理調控油氣消費、加快建設新型電力系統等，到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右，省級電網基本具備5%以上的尖峰負荷響應能力。

在產業轉型上，行動方案點出，工業是產生碳排放的主要領域之一，要加快綠色低碳轉型和高質量發展。方案點名，要推動工業領域綠色低碳發展，並對鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業推動達到碳達峰，優化產能和規模布局，加大落後產能淘汰力度，有效化解結構性過剩矛盾，並堅決遏制「兩高（高耗能、高排放）」項目盲目發展。

行動方案還提到，要推動城鄉建設碳達峰行動，包括綠色低碳發展，以及交通運輸綠色低碳行動，發展循環經濟，進行綠色低碳科技創新、提升生態系統碳匯增量、增加全民自覺，在各地區有序推行碳達峰行動等。另在國際合作方面，要大力宣傳習近平生態文明思想，參與全球氣候治理，展開綠色經貿、技術與金融合作，推進綠色一帶一路建設，並在政策面完善相應體系、法規標準，健全市場化機制。