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大陸三部門下發電商發展規劃 強化反壟斷、防資本擴張

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部、中央網信辦、發改委三部門印發「『十四五』電子商務發展規畫」。（圖／取自界面新聞）
大陸商務部、中央網信辦、發改委三部門印發「『十四五』電子商務發展規畫」。（圖／取自界面新聞）

大陸商務部、中央網信辦、發改委三部門近日印發「『十四五』電子商務發展規劃」（簡稱規劃），指出要強化各市場主體權益保護，促進公平競爭，強化反壟斷和防止資本無序擴張，並預期到2025年大陸電子商務交易金額總規模將達人民幣46兆元（約新台幣203.32兆元），去年為人民幣37.2兆元。

據大陸商務部網站消息，預計到2025年，大陸網路零售額人民幣17兆元（約新台幣75.14兆元），去年為人民幣11.8兆元；相關從業人數增至7千萬人，去年為6015萬人。

規劃指出，要加強平台企業網路和數據安全能力建設，增強電子商務在防範化解重大風險中的作用：建立相應管理制度及安全防護措施，保障網路購物的個人資訊和重要數據安全。

規劃稱，計畫到2025年，大陸電子商務高品質發展取得明顯成效。到2035年，電子商務成為大陸經濟實力、科技實力和綜合國力大幅躍升的重要驅動力，成為民眾不可或缺的生產生活方式，成為推動產業鏈供應鏈資源高效配置的重要引擎，成為大陸現代化經濟體系的重要組成。

大陸總理李克強日前表示，將繼續保持外貿政策的連續性穩定性，年底前增設一批跨境電商綜合實驗區，加強貿易數位化國際合作，在粵港澳大灣區等地區打造一批全球貿易數位化的領航區。

而大陸國家主席習近平日前強調，要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，加強反壟斷監管，同時也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。

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