陸前證監會主席肖鋼：中國居民儲蓄率下降是必然趨勢

大陸全國政協委員、證監會前主席肖鋼26日在黨媒《人民政協報》發表署名文章，剖析影響中國居民儲蓄率下降的原因，並坦言這是「必然趨勢」。他認為，大陸官方應透過轉變經濟增長方式、多依靠創新驅動，和減少對高投資、高積累模式的依賴等方式，來應對儲蓄率下降後對經濟成長帶來的負面影響。

肖鋼指出，過去40多年，中國大陸經濟保持年均9%以上的高速成長，其中高儲蓄、高投資是重要推動因素之一。

但從數據來看，2010年至2019年，大陸國民儲蓄率從50.9%，下降至44.4%，其中居民儲蓄率，由42.1%，下降到34.8%。

肖鋼坦言，儲蓄率持續下降是必然趨勢，因為一方面，居民消費對經濟增長的拉動作用日益凸顯，儲蓄佔比相應下降。此外，還有人口老化、居民債務增加等影響，尤其中青年家庭由於面臨購房租房、子女教育等多方面支出壓力，債務負擔較重，儲蓄率偏低。

在此之下，肖鋼指出，居民儲蓄率對宏觀經濟有直接或間接影響，因為儲蓄率是影響潛在增速的重要因素，另儲蓄率與投資率有正相關性，儲蓄率下降對於資本密集型行業的轉型升級有不利影響。

肖鋼點出，在儲蓄率下降的同時，中國大陸養老金體係不健全、不可持續的問題比較突出，同時，居民儲蓄結購中實物儲蓄佔比過高（主要是房地產），金融儲蓄較低，養老金儲蓄很少。

為此，肖鋼建議，必須轉變經濟增長方式，更多依靠創新驅動增長，減少對高投資、高積累模式的依賴。同時，增加對公共衛生、教育、養老等公共服務等支持力度，並及時補充養老金儲蓄，增加長期資本來源，優化居民儲蓄結構等，防範儲蓄率下降過快對經濟帶來的負面影響，促進經濟持續健康發展。