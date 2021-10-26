中興通訊預計今年終端出貨量破億 半數採用自研晶片

大陸通訊設備巨頭中興通訊高級副總裁、終端事業部總裁倪飛25日表示，預計今年全年中興通訊終端出貨量將超過1億部，其中50%採用自研晶片，覆蓋個人通訊、家庭、車聯網、工業監控等領域。

據澎湃新聞報導，中興通訊25日舉辦分析師大會，倪飛在會上指出，未來將加大創新投入，提升研發平台能力，進一步擴展自主晶片的應用占比。

倪飛表示，上半年，中興通訊終端透過品牌、產品、管道持續發力，上半年整體營收增長率達到66.6%，其中，手機營收年增40%，家庭資訊終端也實現跨越式增長，營收年增90%。全年終端出貨量預計將超過1億部，其中50%採用自研晶片。

據了解，中興通訊終端自研晶片主要以移動互聯產品和家庭資訊終端產品晶片為主，這些晶片除了中興通訊自用外，還向合作夥伴供貨。中興通訊在晶片領域已經布局多年。

中興通訊在2021年中期業績中表示，公司在晶片領域具有超過25年的研發歷史，聚焦晶片全流程自主設計的關鍵技術，在晶片的核心 IP、架構設計、先進封裝以及數位化高效開發上都有重點投入。

除晶片技術外，中興通訊在眾多核心技術領域有自己的布局和核心專利。倪飛提到，主要涉及終端業務的核心技術有全螢幕下攝影技術、運算影像技術、高精度授時或高可靠性工業互聯技術，5G射頻、超可靠超低延遲通訊關鍵技術，終端人機交互技術、車聯網技術等一大批技術的突破，這些核心技術突破有助於增加中興通訊終端產品的競爭力。

中興通訊25日還發布第3季業績預告。財報顯示，前三季，中興通訊大陸國內、國際兩大市場，三大業務（電信商網路、政企業務、消費者業務）均保持良好增長態勢，前三季營收人民幣838.3億元，年增13.1%；歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤人民幣58.5億元，年增115.8%。

上半年，中興通訊消費者業務表現最亮眼，營收達到人民幣123.5億元，占公司總業務營收的23.7%，較去年同期增長達66%。