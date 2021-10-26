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大陸多地1斤菠菜可買3斤肉 官媒：季節和極端天氣影響

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
受季節因素和極端天氣因素影響，大陸近期出現「菜比肉貴」的現象。圖為河北石家莊一處市場。新華社
受季節因素和極端天氣因素影響，大陸近期出現「菜比肉貴」的現象。圖為河北石家莊一處市場。新華社

大陸多地近期出現「菜比肉貴」的現象，甚至已經到了1斤菠菜的錢可以買2斤豬肉或3斤雞肉的情況，讓許多大陸網友高喊：吃不起青菜。對此，大陸經濟日報指出，這主要是受季節因素和極端天氣因素影響。

報導稱，當前的「菜比肉貴」，原因之一是生豬價格周期性下跌遭遇蔬菜供應短暫不暢。一方面，不良天氣對菜價的影響有短暫的滯後性。由於前期連續陰雨，很多主產地發生澇災，導致產量縮減，採摘不便、運輸成本增高，終端價格普漲。

另一方面，今年1月開始，大陸豬肉價格就連續回落。 10月第2周集貿市場豬肉均價為每斤人民幣10.5元，比1月下降60.8%，很多地方甚至不到8元。

菜價比肉價低，是多數人習以為常的事。大陸經濟日報稱，其實，在不少發達國家，蔬菜普遍比肉貴。近年來，中國部分蔬菜在特定時段裡價格也比肉貴，一些高端品種常年比肉貴。

文章指出，與糧食等大宗農產品不同，蔬菜等鮮活農產品高度市場化，價格波動頻繁，以「天」計並不誇張。與生豬、肉雞等規模養殖業相比，蔬菜生產易受季節因素和極端天氣影響，因短暫的供應減少造成價格上漲並不奇怪。

對於當前「菜比肉貴」，大陸經濟日報指出，民眾無須過慮，高菜價會促使蔬菜供應增加，低肉價已擠出落後的養殖產能。蔬菜生產周期短、產能恢復特別快，價格機制可以充分發揮對區域和品種的引導作用，很多地方菜價目前就已經在下降。

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