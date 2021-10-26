煤炭瘋漲 陸發改委研究建立規範煤炭市場價格形成機制

大陸近期煤炭價格暴漲，大陸國家發改委按照「價格法」及制止牟取暴利等相關大陸法律法規，正研究建立規範的煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格長期穩定在合理區間。

大陸國家發改委微信公眾號26日消息指出，煤炭是重要基礎性能源，對經濟社會發展影響大、與居民生活密切相關。按照現行相關法律法規規定，大陸國家發改委正研究將煤炭納入制止牟取暴利的商品範圍，已組織開展煤炭行業成本效益調查，測算確定正常情況下煤炭市場平均價格、平均差價率、平均利潤率及其合理幅度等。

大陸國家發改委表示，在此基礎上，將統籌考慮煤炭行業合理成本、正常利潤和市場變化，研究建立「基準價+上下浮動」的煤炭市場價格長效機制，並加強與燃煤發電市場化電價機制的銜接，同時完善配套措施、著力強化監管，對不嚴格執行市場價格機制的行為，將依法依規嚴厲查處，引導煤炭市場回歸理性，引導煤炭價格回歸合理區間，推動煤、電行業持續協調健康發展。

大陸國家發改委微信公眾號25日就發布消息稱，大陸國家發改委要求中央企業在今冬明春保供保暖中發揮示範帶頭作用，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，已核准且建成的露天煤礦要加快投產達產。

據了解，近一周內，大陸國家發改委已連發14文，全力推進煤炭產能釋放，嚴厲查處資本惡意炒作，引導煤炭價格回歸合理水準。