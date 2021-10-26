碳焦慮下，半導體企業如何成爲碳中和目標的先行者？

集微網報導，當今社會已意識到轉移汙染無益於環保化進程，爲實現目標，全球的每個地方和社會的每個部分都需要參與問題解決環節。在雙碳目標下，半導體産業鏈的責任非常重大。

減碳焦慮下，功率半導體市場潛力巨大

在減碳「焦慮」下，新的資源節約型及低排放技術對於增強可持續性、解決氣候相關難題而言至關重要，而清潔能源的發展，功率半導體在降低能耗表現中起到了核心C位的關鍵作用。統計數據顯示，來自汽車、工業領域的排放佔據了溫室氣體排放的2/3，減排壓力巨大，這些應用領域的功率半導體在碳中和趨勢下將迎來新的機遇。

市場研究機搆Yole預計，2020年至2026年間IGBT市場規模將增長7.5%，2026年將達到84億美元。而且2026年IGBT模塊細分市場將佔總市場的81%。這主要是受到EV/HEV的推動，2020年IGBT在EV/HEV的市場規模爲5.09億美元，而在2020年至2026年間，IGBT將以驚人的23%的複合年增長率增長。矽MOSFET方面，2020年，矽MOSFET市場價值75億美元，預計2020年至2026年複合年增長率爲3.8%，到2026年，矽MOSFET市場規模將達到94億美元，主要驅動力則來自工業領域和汽車市場。

國內功率器件設計領先企業深圳尚陽通科技有限公司的市場與産品VP劉新峰在接受集微網採訪時指出，在工業領域，不論是各種可再生能源發電、自動化工廠以及智能城市，以及在數字化轉型浪潮下，雲計算、人工智能、大數據等新一代信息技術都是耗能大戶，將爲能耗問題帶來新的挑戰，功率器件對於更高效利用能源方面將發揮著關鍵作用。

而在汽車領域，道路交通部門預計，隨著汽車電動化進程的推進，逐漸減少化石燃料在能源中的比重，通過建立汽車和電池的循環生態系統來實現綠色化，將成爲實現中國淨零排放目標的重要課題。劉新峰強調：「據統計數據，到2030年，BEV（純電動汽車）的銷量比例將接近40%，且未來10年新型汽車在行駛過程中排放的二氧化碳將減少到三分之一。功率器件承擔著汽車電氣化進程中控制動力系統的重要關鍵任務，市場潛力巨大，很大程度上決定著新能源汽車的發展。」

響應減排呼聲，半導體企業在行動

功率半導體器件在電子設備中起到對電能(功率) 的傳輸、處理、存儲和控制功能。以IGBT爲例，作爲電力電子的「CPU」，其被眡爲碳中和趨勢下最受益的功率半導體器件，除了在新能源汽車中使用量不斷增加，IGBT器件不斷有更多新的應用場景出現。

劉新峰指出，清潔能源的大規模推廣對IGBT提出更高的需求，比如典型的光伏逆變器應用中需要大量高壓、超高壓的IGBT以及IGBT模塊，來讓光伏發出的粗電，變成能平穩上網的精細電，這是未來碳中和非常重要的環節。他認爲，功率半導體技術的進步對於節能減排的意義重大，在此趨勢下，功率半導體器件在比如降低通態損耗、降低開關損耗、提高穩健性，減少短路和雪崩擊穿等方面均是業內致力於優化的目標。

爲響應市場需求，目前尚陽通IGBT産品通過不斷的技術創新和疊代， IGBT産品電流密度得以大幅提升，不斷擴展電流和提高電壓等級範圍。同時更重要的是把安全工作區和長期可靠性要求不斷提高，以適應更嚴苛的的工業級和汽車級應用環境。尚陽通IGBT産品已擴張進入新能源汽車電源、電機驅動、UPS、電池管理、光伏逆變、儲能等應用。

做爲實現碳中和目標的先行者、低碳技術的拓荒者的半導體企業，在承擔更多減碳重任的同時，可以預見，隨著國家政策支持，産業生態逐漸完善，碳中和也將爲功率半導體産業帶來更大市場機遇，在「雙碳」呼聲下，會湧現一批像尚陽通這樣中國本土企業，進一步向高端耑功率半導體領域邁進，未來幾年，有望持續推進國産半導體技術的巨大進步。