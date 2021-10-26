33個文旅項目 廣西簽約930億人民幣

中資地產商在債券市場上正陷入一個難以打破的惡性循環，接連的風險事件爆發後，國際機構對地產發行人的評級下調潮洶涌而至，其中多會將融資渠道收窄列為負面調整的重要原因，然而反過來這些下調會再度加劇其再融資難度，重新推高違約的風險。

2021-10-25 22:50