33個文旅項目 廣西簽約930億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021年廣西（北海）文化旅遊推介會暨重大項目簽約儀式24日舉行，會上廣西簽訂北海國際郵輪母港服務業集聚區等33個重大文旅合作項目，投資總額超930億元（人民幣，下同）。

中新社報導，該簽約活動是本月24日至26日在北海市舉辦的2021年廣西文化旅遊發展大會的重要內容之一。簽約儀式上還揭牌成立了廣西大健康和文旅產業促進會，同時舉辦北海市文化和旅遊金融服務中心授牌。

作為中共廣西壯族自治區委員會和廣西壯族自治區人民政府主辦的年度盛會，廣西文化旅遊發展大會旨在通過加強發展戰略對接，深化產業投資發展與合作，加速當地建設世界級旅遊目的地和文化旅遊產業強區進程。

當天簽約項目涉及文旅綜合體、文旅產業園區、大健康旅遊以及旅遊基礎設施等多個領域。其中北海市簽約項目17個，項目總金額810億元，這是該市文化旅遊項目建設新的里程碑——本月中旬，廣西官方出台新政，支持北海市建設國際濱海旅遊度假勝地。

新政支持北海國際郵輪港口建設，鼓勵當地開闢境內遊船和跨境郵輪旅遊航線，包括逐步開闢北海至馬來西亞、泰國、印尼、新加坡等東南亞國家沿海城市郵輪旅遊航線。支持提升北海機場樞紐功能，增開北海至港澳地區的直飛航線及東盟國家的國際航線。目前，北海市有重點文旅項目57個，總投資超2000億元。

郵輪 航線 自治區

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