廈門稅收講堂 助台企破繭成蝶

40年前的10月，廈門經濟特區在湖裡破土動工。如今，廈門經濟特區紀念館就位於當年的特區範圍內。距離紀念館不到600米的廈門台和電子有限公司，是最早進駐廈門投資創業的台資企業之一。

中新社報導，近日台和電子有限公司新引進了自動化生產線等設備，員工從7000多人減至近3000人，產值卻是以前的四倍。台和電子財務部課長羅紅玲展示去年的「減稅帳單」，包括享受研發費用加計扣除約853萬元（人民幣，下同）、出口退稅超7000萬元等。且作為一類出口企業，他們還享受退稅綠色通道服務，兩三天內資金就到帳。

報導稱，在廈門，像台和這樣以外銷為主的台資企業還有很多。自去年新冠肺炎疫情發生以來，這些台企也不免受到衝擊。深耕眼鏡行業近30年的廈門虹泰光學有限公司財務經理許真鴻表示，去年上半年，公司出口同比下降三成。當時，廈門稅務部門主動聯繫他們，對企業開展多維度分析引導，幫助選擇最優生產銷售方式，令企業迅速穩住了出口。

廈門市稅務局相關負責人表示，在廈台企以出口為主，為此抽調業務骨幹組建精細化服務團隊，以製造業企業為扶持重點，提供點對點輔導、多維度體檢，為台企轉型智造加碼助力。

廈門市稅務局還定期走訪廈門市台港澳辦、廈門市台商協會和廈門市外匯管理局等機構，聯合舉辦惠台政策宣講、共建台商信息共享平台、共築溝通協作機制橋梁，創新推出廈門首條台港澳同胞辦稅綠色通道。

從2012開始，廈門稅務部門連續組織「台商稅收講堂」。對此，廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩認為，稅務部門和專家學者的政策解讀非常及時，內容貼近台資企業的需要；透過講堂瞭解政策，看到大陸投資紅利，成為諸多台商願意長久深耕廈門發展重要因素之一。 廈門經濟特區建立40年來，台商台企搶抓機遇、持續發展，深耕大陸、增資擴產的信心不減。官方數據顯示，廈門累計實際利用台資110餘億美元，台企工業產值佔廈門規模以上工業總產值的三分之一。