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逾2500億！前三季特斯拉大陸市場貢獻四分之一營收

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
特斯拉前三季在大陸實現營收90.15億美元，年增122.92%。（圖／取自新浪網）
特斯拉前三季在大陸實現營收90.15億美元，年增122.92%。（圖／取自新浪網）

特斯拉25日向美國證管會（SEC）遞交的文件顯示，今年前三季，特斯拉在中國大陸實現營收90.15億美元（約新台幣2535.92億元），年增122.92%。

據澎湃新聞報導，不過，美國仍然是特斯拉最大的市場。今年前三季，美國市場營收達160.43億美元，大陸市場營收90.15億美元，其他市場總計營收為110.46億美元。

中國大陸市場對特斯拉總營收的貢獻正在明顯增加。前三季，中國大陸市場營收在全球占比24.97%，而去年同期，這個數字則為19.45%。

從不同業務板塊來看，特斯拉第三季實現汽車業務營收120.57億美元，能源業務營收8.06億美元，服務及其他營收89.4億美元；前三季，特斯拉汽車業務營收312.65億美元，能源業務營收21.01億美元，服務及其他營收27.38億美元。

而在支出方面，前三季，特斯拉營業費用48.49億美元，其中研發費用18.53億美元，占比高達38.21%。

財報還顯示，今年4月，特斯拉已經全額償還了用於建設上海超級工廠的6.14億美元貸款（約新台幣172.72億元），目前該融資已終止。

特斯拉之前發布的數據顯示，該公司第三季交付了24萬1300輛電動汽車，生產了23萬7823輛汽車。

特斯拉 美國 電動汽車

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