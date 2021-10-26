陸飛機模塊 首次滾裝運輸出口

中航沈飛生產的2100方空客（空中巴士）A220飛機模塊，25日在大連汽車碼頭完成裝卸作業，將運輸至美國巴爾的摩港。這是中國飛機模塊首次以滾裝船貨物運輸形式出口，標誌著遼寧港口集團首條美洲滾裝外貿出口班輪航線已經正式開通。

中新社報導，作為世界最大的飛機製造商之一，空中客車在研究設計、製造技術等方面均代表國際航空業的領先水平，中國航空工業瀋陽沈飛國際商用飛機有限公司承制空客A220項目。此次項目採用滾裝船運輸空客A220-100、A220-300兩種型號的部分機身及配件，大連汽車碼頭主要負責貨物集港、吊裝、堆存、裝船等全部在港操作流程。

大連汽車碼頭有限公司副總經理王印說，此次遼寧港口集團全新開闢的大連至美國巴爾的摩航線，由華輪威爾森集團運營。負責首航的承運船舶「卡門」號輪是8000車位汽車滾裝船，華輪威爾森集團計劃通過該班輪服務，每年向北美航線運送10萬方貨物。

大連至美國巴爾的摩航線開通以後，每月班期達2至3個航次，新航線將為東北腹地企業提供新的物流選擇。王印透露，目前，已有部分企業有意向搭載此航線出口貨物至北美。

自2020年以來，以內貿為主的大連汽車碼頭在外貿航線開闢方面，不斷取得新的突破，陸續開通了大連至歐洲不來梅港、比利時澤布魯日港、英國布里斯托港等外貿出口班輪航線，承運寶馬、沃爾沃等商品車品牌。此次開通的大連至美洲滾裝班輪航線，進一步拓展遼寧港口集團國際滾裝航線服務網絡。

大連港集團副經理台金剛表示，本次空客項目的正式運作，開通了遼寧港口集團首條美洲滾裝出口班輪航線，未來遼寧港口集團將以本次美洲航線的開通為契機，為商品車及滾裝貨物搭建高效、便捷、綠色、經濟的物流新通道。