陸飛機模塊 首次滾裝運輸出口

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中航沈飛生產的2100方空客（空中巴士）A220飛機模塊，25日在大連汽車碼頭完成裝卸作業，將運輸至美國巴爾的摩港。這是中國飛機模塊首次以滾裝船貨物運輸形式出口，標誌著遼寧港口集團首條美洲滾裝外貿出口班輪航線已經正式開通。

中新社報導，作為世界最大的飛機製造商之一，空中客車在研究設計、製造技術等方面均代表國際航空業的領先水平，中國航空工業瀋陽沈飛國際商用飛機有限公司承制空客A220項目。此次項目採用滾裝船運輸空客A220-100、A220-300兩種型號的部分機身及配件，大連汽車碼頭主要負責貨物集港、吊裝、堆存、裝船等全部在港操作流程。

大連汽車碼頭有限公司副總經理王印說，此次遼寧港口集團全新開闢的大連至美國巴爾的摩航線，由華輪威爾森集團運營。負責首航的承運船舶「卡門」號輪是8000車位汽車滾裝船，華輪威爾森集團計劃通過該班輪服務，每年向北美航線運送10萬方貨物。

大連至美國巴爾的摩航線開通以後，每月班期達2至3個航次，新航線將為東北腹地企業提供新的物流選擇。王印透露，目前，已有部分企業有意向搭載此航線出口貨物至北美。

自2020年以來，以內貿為主的大連汽車碼頭在外貿航線開闢方面，不斷取得新的突破，陸續開通了大連至歐洲不來梅港、比利時澤布魯日港、英國布里斯托港等外貿出口班輪航線，承運寶馬、沃爾沃等商品車品牌。此次開通的大連至美洲滾裝班輪航線，進一步拓展遼寧港口集團國際滾裝航線服務網絡。

大連港集團副經理台金剛表示，本次空客項目的正式運作，開通了遼寧港口集團首條美洲滾裝出口班輪航線，未來遼寧港口集團將以本次美洲航線的開通為契機，為商品車及滾裝貨物搭建高效、便捷、綠色、經濟的物流新通道。

航線 碼頭 美國

延伸閱讀

大陸人均存款約30萬 為何東北3省排名靠前？

廣西對RCEP外貿 前3季增勢良好

飛機剛起飛就墜毀起火 機上21人全數奇蹟生還

如何在飛機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3秘訣

相關新聞

滙豐控股Q3獲利大增74％

滙豐控股昨（25）日公布第3季財報顯示，營收120億美元，年增1%，稅前利潤54億美元（約新台幣1,501億元），年增7...

中資地產商面臨惡性循環 史上最嚴峻評級下調潮勢將再推升違約風險

中資地產商在債券市場上正陷入一個難以打破的惡性循環，接連的風險事件爆發後，國際機構對地產發行人的評級下調潮洶涌而至，其中多會將融資渠道收窄列為負面調整的重要原因，然而反過來這些下調會再度加劇其再融資難度，重新推高違約的風險。

馬雲抨擊金融監管一年後 阿里巴巴市值蒸發3440億美元

很少有人能預測到，創始人馬雲去年10月對中國大陸的金融體系提出了直言不諱的批評後，阿里巴巴股價會出現如此驚人的跌勢。

孟晚舟 重返華為總部

華為財務長孟晚舟正式回到華為深圳總部上班。孟晚舟說，沒有一座高山不可逾越，沒有一片汪洋不可飛渡，這就是我們不變的信念，謝...

今年前三季／上海外貿進出口規模逐季擴大

上海海關25日發佈統計數據，今年前三季度上海市外貿進出口規模逐季擴大。今年前三季度，上海市實現進出口總值2.92萬億元（...

今年前三季／西藏自治區 外貿增幅居陸首位

西藏拉薩海關表示，2021年前三季度，西藏自治區外貿進出口總值26.14億元（人民幣，下同），同比增長1.2倍，增幅位居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。