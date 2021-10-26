今年前三季／西藏自治區 外貿增幅居陸首位

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

西藏拉薩海關表示，2021年前三季度，西藏自治區外貿進出口總值26.14億元（人民幣，下同），同比增長1.2倍，增幅位居全中國首位。其中，出口13.93億元，增長90.5%；進口12.22億元，增長1.8倍。

中新社報導，西藏自治區貿易夥伴遍及59個國家和地區，尼泊爾躍升為第一大貿易夥伴，對尼貿易值攀升至11.28億元，增長1.2倍，德國、剛果（金）緊隨其後，雙邊貿易值分別為9.5億元和1.78億元，對比利時、俄羅斯等國保持增長。

西藏外貿以一般貿易和邊境小額貿易為主，進出口分別為15.19億元和10.66億元，增幅均為1.3倍。

進口貨物以機電產品為主，進口10.26億元，增長6倍，醫藥產品0.91億元，農產品0.35億元。出口貨物以勞動密集型產品為主，服裝4.76億元，機電產品3.97億元，分別增長1.2倍和80%。

拉薩市持續領跑西藏全區外貿，進出口23.39億元，增長1.7倍。西藏民營企業進出口15.87億元，民營企業主力軍地位不斷鞏固。

西藏 自治區 俄羅斯

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