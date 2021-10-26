今年前三季／上海外貿進出口規模逐季擴大

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關25日發佈統計數據，今年前三季度上海市外貿進出口規模逐季擴大。今年前三季度，上海市實現進出口總值2.92萬億元（人民幣，下同），比去年同期增長15.4%。按季度看，今年一季度、二季度、三季度上海市外貿進出口總值分別為8791.6億、10060.8億、10384.1億元，同比分別增長16.2%、21.9%、9.2%。

數據顯示，今年前三季度，上海市對最大貿易夥伴歐盟進出口5869億元，增長20.3%，佔同期上海市進出口總值的20.1%。同期，對東盟進出口增長11.2%，佔13.4%；對美國進出口增長0.9%，佔12.3%；對日本進出口增長6.4%，佔10.2%。此外，對一帶一路沿線國家和地區合計進出口增長17.3%，佔比22.4%，比重提升0.4個百分點。

主要進出口商品方面，今年前三季度，上海市出口機電產品7536.3億元，增長9.9%，佔同期上海市出口總值的68.1%；同期進口高新技術產品5405.2億元，增長8.5%，佔前三季度上海市進口總值的近三成。

上海 人民幣 一帶一路

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