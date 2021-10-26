陸財政部：政府採購平等對待內外資企業

中國大陸財政部近日下發通知，要求各級預算單位，在政府採購活動中平等對待在中國境內設立的內外資企業。

中新社報導，財政部表示，政府採購依法對內外資企業在中國境內生產的產品（包括提供的服務，下同）平等對待。各級預算單位在政府採購活動中，除涉及國家安全和國家秘密的採購項目外，不得區別對待內外資企業在中國境內生產的產品。在中國境內生產的產品，不論其供應商是內資還是外資企業，均應依法保障其平等參與政府採購活動的權利。

財政部公布「關於在政府採購活動中落實平等對待內外資企業有關政策的通知」說，各級預算單位在政府採購活動中，不得在政府採購信息發佈、供應商資格條件確定和資格審查、評審標準等方面，對內資企業或外商投資企業實行差別待遇或者歧視待遇，不得以所有制形式、組織形式、股權結構、投資者國別、產品品牌以及其他不合理的條件對供應商予以限定，切實保障內外資企業公平競爭。

財政部指出，內外資企業在政府採購活動中，凡認為採購文件、採購過程、中標或者成交結果使自身權益受到損害的，均可依照相關規定提起質疑和投訴。各級財政部門依法受理並公平處理供應商的投訴，不得在投訴處理中對內外資企業實施差別待遇或者歧視待遇，維護政府採購供應商的合法權益。

另據財政部此前公佈的數據，2020年大陸全國政府採購規模為36970.6億元人民幣，佔全國財政支出和GDP的比重分別為10.2%和3.6%。