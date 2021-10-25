霍爾果斯跨境電商 發展飛躍

據新疆霍爾果斯綜合保稅區（簡稱綜保區）管委會統計，今年1月至今，霍爾果斯跨境電商業務突破5000萬票，貿易額突破10億元（人民幣，下同），已步入發展「快車道」。

中新社報導，24日，一批從杭州發往匈牙利及比利時的郵政跨境電商出口海外倉貨物，在霍爾果斯綜保區成功完成海關報關申報後順利放行，貨品主要為耶誕樹、節日彩燈、園林用品、耶誕貼紙、汽車用品、烘焙模具等。

霍爾果斯綜保區管委會副主任孫永紅稱，今年以來，霍爾果斯跨境電商業務逆勢上揚，眾多海外消費者從線上購買中國大陸商品。商家的跨境包裹運至霍爾果斯綜保區集中申報，經海關查驗後，裝箱轉運至中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，由「空中陸橋」集裝箱專用液壓抓鈎起吊，運至哈方一側，裝載到接貨車輛後發往歐洲。全過程實現點對點、人對車、不見面、零接觸，有效降低了新冠肺炎疫情對中歐洲際運輸的影響。

霍爾果斯陽光捷通數字貿易有限公司物流運輸部總監楊浩說，依託海關數字網絡清關系統，在大陸運輸途中也可向海關申報電子清單，貨物運抵霍爾果斯綜保區內查驗放行，1天內就可以完成在哈薩克轉關過境手續，再通過亞歐高速公路8天就可以到達比利時。

孫永紅表示，霍爾果斯綜保區今年啟動建設了跨境電商監管中心、分撥中心和跨境雲倉等重點項目，開發上線了跨境電商綜合服務信息平台，跨境電商出口企業將迎來全新的換擋升級。