南方電網 籌建系列抽水電站

中國南方電網公司24日舉行抽水蓄能建設動員會，啟動建設廣東肇慶浪江、惠州中洞、廣西南寧等一批抽水蓄能電站項目。並宣布，未來十年，將建成投產總裝機容量2100萬千瓦抽水蓄能項目，總投資約2000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，廣東肇慶浪江、惠州中洞、廣西南寧3個抽水蓄能電站，總裝機容量360萬千瓦，總投資約240億元，年設計發電量共48億千瓦時，建成投運後有效支撐兩省區新能源接入與消納。加上已在建的廣東梅州和陽江2個抽水蓄能電站，至2025年，南方五省區抽水蓄能電站裝機容量將達到1400萬千瓦。

南方電網公司董事長孟振平表示，未來十年，南方電網公司將建成投產總裝機容量2100萬千瓦抽水蓄能項目，並開建1500萬千瓦抽水蓄能項目，總投資約2000億元，新增裝機容量約相當於1個三峽水電站，可滿足2030年南方五省區約2.5億千瓦新能源的接入與消納。

抽水蓄能電站可在用電低谷時利用富餘電能把下水庫的水抽到上水庫儲存；用電高峰時，再用上水庫的蓄水發電以彌補供電缺口，被譽為電網的「調節器」，可提升電力供應保障能力、電網安全運行水平，並促進新能源消納。

根據南方電網公司相關規劃，在未來三個「五年計畫」中，將加快抽水蓄能項目建設，新增裝機容量將在十五年內增長4.6倍。

此次推進建設的3個抽水蓄能電站均為大陸國家級重點建設項目。其中，廣東肇慶浪江、惠州中洞抽水蓄能電站，建成後將優化當地電源結構。