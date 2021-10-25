台灣品牌打入華南市場 廣州就業商機多

「將來年輕人想要過來這塊市場的話，我倒覺得這邊都有機會，但要有『準備好』的心態。」來自台灣的徐嘉澤，赴陸發展近十年，目前在廣州就業，對「後來者」既有鼓勵也有提醒。

徐嘉澤目前擔任上海智咏貿易有限公司（牛頭牌）華南區總經理，2012年到大陸。起初到上海培訓三個月，後來被派到華南區，便開始定居廣州，了解當地市場，一點一滴慢慢地把品牌做起來。

「廣東最主要的集中地就是在廣州，當初被派到廣州並不意外。」徐嘉澤表示，廣州在很早年前，就是一個運輸非常發達的城市，同時作為省會城市，廣州市的消費能力，對品牌效應會有加分。

徐嘉澤認為，廣州是美食城市，美食紛繁，打進這個市場難度不小，藉由台灣的調料去跟當地融合，是他近幾年一直在努力的方向，「食品的東西是可以讓兩岸之間是最直接交流很好的一個起點。」

「食品在廣州來講，它的接受度會非常高，我在這邊覺得沒有辛不辛苦的問題，反而我覺得蠻開心，是有時候拿著產品去交朋友，都會這樣子這種心態。」他表示，過去消費者對食品的要求，可能更多是「將就」，伴隨經濟發展，慢慢變得更「講究」；台灣的食材，尤其是醬料這一塊，值得讓大陸消費者信賴。當然習慣需要培養，所以這些年一直努力，希望讓在廣州的消費者，更多接受牛頭牌沙茶醬，甚至這一品牌的任何一個調味料。

「將來年輕人想要過來這塊市場的話，我倒覺得這邊都有機會，但要有『準備好』的心態。」他指出，大陸市場很大，相對競爭性也高，把它做穩做實，需要有心理層面的建設，「在廣州的商機、就業機會其實還滿多的，也很包容。」