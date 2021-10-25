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魅力陽泉 煤鐵之鄉 也是文獻之邦

聯合報 / 記者林昉柔／山西陽泉報導
平定砂器歷史悠久，圖為陽泉市博物館珍藏的平定砂器。圖／陽泉市博物館提供
平定砂器歷史悠久，圖為陽泉市博物館珍藏的平定砂器。圖／陽泉市博物館提供

一場秋雨一場寒，山西已邁入秋冬時節。位於山西省東部的陽泉市，有「煤鐵之鄉」的美稱，境內擁有豐厚煤礦資源。同時，陽泉文化悠久，擁有多處歷史古蹟，也被視為「文獻之邦」。在陽泉，能夠感受千年文化底蘊，也能見證資源型城市的轉型創新；在傳統與創新中，感受陽泉獨到魅力。

「台灣記者三晉行－魅力陽泉」，日前展開行程，來到陽泉市。陽泉境內礦藏資源多達65種，尤以儲量大、品位高、易開採的無煙煤著稱，其中煤炭地質102億噸、紫砂分布廣泛，儲量30億噸；此外，高嶺土、黏土等儲量十分豐富。而礦物資源豐富的陽泉，在工藝品上擁有極高的成就與藝術價值。

陽泉市博物館，是一所地方性綜合博物館，擁有展品1100餘件，類別包括陶瓷器、銅器、砂器等。展區分門別類、一脈相承，展示了陽泉古代歷史、近代歷史、佛教文化、宋金元文化，以及平定砂器文化發展歷史，並另設「煤的故事」專題展覽，展出陽泉煤礦相關史料，精美煤雕；巧妙利用聲光效果，布局精緻，為傳奇文物尋得一方水土，展示於民眾，發揚陽泉歷史文化。

博物館以「平定砂器」為主題，設立一個展區，可見其特殊地位。平定砂器歷史悠久，在明代時，平定砂器已名聞遐邇。據傳，清朝康熙皇帝身體不舒服，太醫特別囑咐，要以平定砂壺煎藥；結果康熙服藥後，很快身體就好了。便在壺底提了一個「龍」字，便被民間流傳為煎藥神器－龍字壺，也使平定砂貨聲名遠播，與宜興紫砂陶、廣東砂煲齊名。

平定擁有許多大型陶瓷企業，其中，平定瑩玉陶瓷有限公司，是大陸知名的陶瓷企業，位於陽泉市平定縣，由村辦小煤礦轉型而成。公司負責人表示，相較於景德鎮陶瓷的觀賞性，陽泉平定陶瓷以實用性為主，產品遠銷美、日、韓等市場。

博物館 廣東

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