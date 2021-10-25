東北振興 瞄準醫藥、新能源

隨著大陸官方推進新一輪東北振興，吉林省的外商投資領域也從傳統製造業向醫藥健康、新能源、新材料等新興產業傾斜。

中新社報導，「十四五」時期，吉林提出在汽車、農產品加工和食品、旅遊3個兆元（人民幣，下同）級產業集群外，再打造醫藥健康等5個千億元級產業集群。目前，吉林正加速構建西到東的「醫藥產業走廊」，促進長白山醫藥資源大開發。

一家冰島與長春高新合資的生物製藥企業加緊廠區建設，以期年底前入駐辦公。長春安沃高新生物製藥公司副總經理曹劍受訪表示，工廠預計在2022年6月投產。

近期，有近30家跨國公司組團到吉林尋商機。法國威立雅集團和法國電力集團不約而同地將目光瞄向吉林西部平原，發展光電、風電。

跨國公司選擇投資的時機與吉林提出的一項工程直接相關—「陸上風光三峽」工程，即到2025年，吉林西部新能源裝機規模要達3000萬千瓦。2020年吉林電網全年新能源發電量新高，今年新能源發電量增長勢頭更猛。