據證券時報報導，截至2021年9月，華為智能穿戴設備全球累計發貨量已超過8000萬，華為在全球範圍內累計服務用戶總量超過3.2億，華為運動健康App全球月活用戶達8300萬。

據了解，華為消費者BG智能穿戴與運動健康産品線總裁張煒在華爲開發者大會2021（HDC.Together）上表示，科技的使命是讓生活更美好，華為以技術爲基因，創新做敺動，搆建了以智能穿戴設備爲核心的運動健康生態圈，華為運動健康發展至今，已經形成了一個完整的硬件産品和軟件服務無縫協同的智慧生態。

華為為消費者帶來智能手表、手環等多種形態的智能穿戴設備，提供全天候的運動健康監測能力。

華為開發者大會 2021（HDC.Together）於10月22-24日在東莞擧行，此次大會聚焦鴻矇系統、智能家居、智慧辦公、HMS Core 等話題。