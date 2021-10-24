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恒大喊話「保交樓」 深圳等6城復工復產

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國恒大集團24日表示，在6個城市的10多個房地產項目，已經實現復工復產。新華社
中國恒大集團24日表示，在6個城市的10多個房地產項目，已經實現復工復產。新華社

繼創辦人許家印宣布，要全面實施現樓銷售、壓低房地產開發規模，以及轉型為新能源汽車產業等目標後，中國恒大集團24日在官方微信公眾號上，喊話要完成「保交樓」要求，指出在深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山等6地，10餘個房地產項目的復工復產，正有序進行中。

恒大集團公眾號表示，公司將全力以赴落實政府保交樓的要求。其中，進度較快的深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大禦府等項目，皆已進入室內裝修階段，將陸續向業主交付。

公告並指，深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等項目，部分樓棟已於近期陸續封頂。

在此之前，中國恒大集團創辦人許家印22日在復工復產專題會上，宣布風險自救的三大戰略決定：一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是10年內，要實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

今年以來，由於債務問題，恒大在大陸多個城市的項目被迫停工，並導致危機的惡性循環。但許家印日前也說，原則上恒大10年內不買地，現在也不能賤賣土地。

恒大 深圳

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