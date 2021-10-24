大陸人均存款約30萬 為何東北3省排名靠前？

根據陸媒《華夏時報》報導，大陸央行9月發布的數據顯示，至8月底，大陸的總儲蓄金額達到了226.85兆元（人民幣，下同）。大陸總人口超過14.1億人，人均存款在7萬元左右，約為新台幣30萬元。

據報導，數據顯示，除了京津滬三大直轄市人均存款超過10萬元以外，遼寧以人均存款100028元，位居各省第一，浙江排在遼寧後面，有95355元，江蘇有79039元，排名第三位。

值得注意的是，東北三省全部進了前十名，且遼寧是全大陸唯一人均存款超過10萬元的省份。

報導分析，東北三省人均存款高，這是因為當地是中國的老工業基地，遼寧更是位於東三省領頭地位，工業基礎底子厚，城鎮化水平比較高。

另一方面，遼寧作為工業大省，大陸國企數量多，居民的工作和收入穩定，退休工資也較高，而且遼寧的整體房價和南方城市相比不算高，所以相對而言，民眾手中會有更多的餘錢拿出儲存和消費。