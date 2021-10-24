陸國鐵集團：鐵路直供電廠存煤 平均可耗16.6天

根據大陸國鐵集團消息，10月以來，鐵路部門充分發揮運輸組織優勢，精準對接運輸需求，開闢綠色通道快裝快運，紮實推進「今冬明春發電供暖用煤」運輸保供專項行動。10月1至20日，大陸國家鐵路電煤日均裝車52357車，同比增長17%。截至10月20日，大陸363家鐵路直供電廠存煤3504萬噸，較9月底增長18%，平均可耗天數達到16.6天，較9月底增長2.6天。

澎湃新聞報導，政策執行上，大陸國鐵集團指，一是逐日對接運輸需求。為確保電煤供應及時精準，大陸國鐵集團與發改委建立電煤保供日對接機制，每日對接煤炭供需運情況和應急保供運輸需求。大陸國鐵集團各鐵路局集團公司與地方政府經濟運行部門建立日溝通機制。遇有電煤告急，鐵路局集團公司管內運輸由各鐵路局全力保障，跨鐵路局集團公司運輸需求由國鐵集團統一協調保障。

10月以來，對遼寧、吉林、天津、河南、山東、湖北、湖南、江西、廣東、江蘇、甘肅、青海12個省市的36家庫存7天以下的電廠，進行了點到點精準保供。

二是堅持「五優先」快裝快運。組織各鐵路局集團公司緊盯煤炭及電煤裝車目標兌現，對發電供暖用煤開闢綠色通道，優先批車、優先配空、優先裝車、優先放行、優先卸車。太原局集團公司優化施工組織挖潛提效，確保大秦線集中修期間每日運量100萬噸。烏魯木齊局集團公司充分利用北疆鐵路環線和烏將鐵路擴能優勢，科學安排重載列車和空車開行計劃，提高高峰區段通過能力，目前烏將鐵路開行的萬噸列車從每天9對增加到11對。

三是加大東北地區發電供暖用煤保障力度。對保供東北地區需經國鐵運輸的400萬噸電煤，已全部進行運力銜接並提供運輸保障。將到達東北地區的電煤運輸列為首要保供重點，進一步加大裝車組織力度；加強滿洲里、綏芬河等口岸站組織，保障好進口煤運輸；加強鐵水聯運煤炭運輸組織，千方百計增加煤炭運量。10月1至20日，國鐵集團到達東北地區煤炭日均裝車11145車，同比增長8%。