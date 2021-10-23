寒冬籠罩陸房地產 房企巨頭萬科董事長：陣痛之後仍有機會

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸房地產市場壟罩在寒冬之下，但房企巨頭之一的萬科董事會主席郁亮卻表示，「尊重常識，回歸常態，陣痛之後，仍有機會。」中新社
大陸房地產市場壟罩在寒冬之下，但房企巨頭之一的萬科董事會主席郁亮卻表示，「尊重常識，回歸常態，陣痛之後，仍有機會。」中新社

大陸房地產市場壟罩在寒冬之下，但身為大陸房企巨頭之一的萬科董事會主席郁亮卻用16個字評價目前大陸的房地產行業，「尊重常識，回歸常態，陣痛之後，仍有機會。」

澎湃新聞報導，萬科企業股份有限公司23日在上海召開媒體交流會，郁亮在發布會上表示，房地產行業確實經歷過黃金時代，但現在已經回歸到民生行業，回到常態，做企業確實要賺錢，但市場特別公平，「我們要用新的標誌去衡量所做的新業務，要習慣賺小錢、賺慢錢。」

而行業黃金時代的高速發展也帶來一些問題。他指出，比如，從民眾的角度來看，雖然居住條件獲得改善，但年輕人買房子壓力很大，同時，也給很多沒買房的人帶來了焦慮和壓力。同時，隨著房價越來越高，越來越多的人在城市難以立足，勢必影響城市的發展。此外，抵押能幫助人們實現購房願望，但隨著抵押比例越來越大，是否會增加居民的債務風險，這些都是房地產行業高速發展、黃金時代發展留下的問題。

郁亮表示，從過去一段時間至今，大陸金融業減少金融資源在房地產行業裡的占比投入，這個數字從去年下半年就開始下降，這是必然的。

對大陸房地產開發商來說，縮表更直接的表現為要降債務，控槓桿，以及去金融化。在去槓桿過程中，資產端必然發生變化，投資、開工下降，再加上前期高地價拿地的情況，導致房地產行業短期業績受重大衝擊也是必然的。

在衝擊之下，房企業績下滑使得投資者受影響，拿地減少使得希望賣地的大陸地方政府受影響，因此縮表的過程是很痛苦的。

他強調，「但總的來說，我們對行業的看法是要尊重常識，要相信不正常的發展是不可持續的，一定會回到常態。回歸常態發展的過程有陣痛，但我們相信天下有沒做完的生意，陣痛之後我們仍有機會。」

郁亮說，低增長時代企業也有發展的空間和機會，只要是被百姓需要的，就能活下去。

萬科董事會主席郁亮用16個字評價目前大陸的房地產行業，「尊重常識，回歸常態，陣痛之後，仍有機會。」圖／取自大陸自媒體
萬科董事會主席郁亮用16個字評價目前大陸的房地產行業，「尊重常識，回歸常態，陣痛之後，仍有機會。」圖／取自大陸自媒體

房地產 債務

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