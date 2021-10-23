海航集團破產重整案今表決通過
宣布破產的大陸第四大航空企業海南航空集團及相關企業的各個破產重整案的各重整計畫（草案）23日均已獲得表決通過。
據海航集團微信公眾號消息指出，23日15時，海南省高級人民法院（簡稱海南高院）組織聯合工作組、管理人、債權人代表、出資人代表、債務人代表及職工代表等各相關方，對「海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計畫（草案）」、「海航基礎設施投資集團股份有限公司及其二十家子公司重整計畫（草案）」等海航集團及相關企業破產重整案的各重整計畫草案表決情況進行核查。
按照「中華人民共和國企業破產法」第八十四、八十六條的規定，根據核查結果，海航集團及相關企業破產重整案的各重整計畫（草案）均已獲得表決通過。
公開資料顯示，海航名列大陸第四大航空集團，從1993年成立海南航空起，逐漸發展成一個跨航空、實業、旅遊、資本、物流五大產業的巨無霸，年營業額曾高達人民幣1277億元（約新台幣5664.77億元）。
不過2013年以後，瘋狂「買買買」、大舉併購的海航集團擴張失速，債務問題浮現，宣布進入破產重組。
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