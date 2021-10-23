陸氣候特使：應引導社會投資流向低碳領域

為應對全球氣候危機。大陸氣候變化事務特使解振華23日表示，要積極發展綠色金融，推動建立鼓勵綠色可持續投資的制度設計、政策體系和資訊披露制度，引導社會投資流向低碳領域。同時，各國要積極建立國家、區域和全球的碳市場、碳定價機制，降低減排成本，提高減排力度。

上海證券報報導，解振華23日在「2021外灘金融峰會」上指出，據聯合國相關機構測算，實現「巴黎協定」確定的全球溫度上升控制目標，全球預計需要近100兆美元（約新台幣2816.5兆元）。

面對如此大的資金缺口，解振華表示，首先，發達國家要兌現每年1000億美元（約新台幣2.81兆元）的出資承諾，發揮公共資金的引導和槓桿作用。在此基礎上，積極發展綠色金融，推動建立鼓勵綠色可持續投資的制度設計、政策體系和資訊披露制度，引導社會投資流向低碳領域。

他說，還要積極建立國家、區域和全球的碳市場、碳定價機制，降低減排成本，提高減排力度。透過碳市場收益分成機制，為發展中國家適應氣候變化和開展能力建設提供穩定的資金來源。

他也提醒，要確保全球碳市場的環境完整性，防止減排量雙重計算，避免碳洩漏，促進貿易公平。

此外，解振華強調，（大陸）中央已經成立了碳達峰、碳中和工作領導小組，正在制定碳達峰、碳中和「1+N」政策體系，將陸續發布一個頂層設計文件、2030年前碳達峰行動方案，以及重點行業重點領域政策措施。