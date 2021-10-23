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大陸將開徵房地產稅！試點工作即將展開

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸將開徵房地產稅，圖為浙江杭州的樓房建築群。（中新社資料照）
大陸將開徵房地產稅，圖為浙江杭州的樓房建築群。（中新社資料照）

大陸要開徵房地產稅了！大陸全國人大常委會今天（23日）公布授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。試點實施啟動時間由國務院確定。此規定將向擁有多套房產的房屋所有人徵收更多稅賦。

新華社報導，為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展，全國人大常委會今天通過這項房地產稅改革試點工作決議。

試點地區的房地產稅徵稅物件為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。非居住用房地產繼續按照「中華人民共和國房產稅暫行條例」、「中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例」執行。

二、國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。國務院及其有關部門、試點地區人民政府應當構建科學可行的徵收管理模式和程序。

三、國務院按照積極穩妥的原則，統籌考慮深化試點與統一立法、促進房地產市場平穩健康發展等情況確定試點地區，報全國人民代表大會常務委員會備案。

本決定授權的試點期限為五年，自國務院試點辦法印發之日起算。試點過程中，國務院應當及時總結試點經驗，在授權期限屆滿的六個月以前，向全國人民代表大會常務委員會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人民代表大會常務委員會決定。條件成熟時，及時制定法律。

報導稱，財政部、稅務總局有關負責人表示，財政部、稅務總局將依照全國人大常委會的授權，起草房地產稅試點辦法（草案），做好試點各項準備工作。

大陸房地產交易過程要交的稅費主要是契稅、增值稅、個人所得稅、印花稅、土地增值稅等，屬一次性交易。不像台灣除了交易時要繳交契稅、土地增值稅外，房屋持有人每年還需繳交房產稅（房屋稅及地價稅）。

房地產 國務院 人大常委會

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