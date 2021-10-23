陸家樂福會員店開業首日 品牌商集體「撤離」不合作

繼好市多（Costco）、山姆會員商店在大陸進軍會員市場後，法國零售巨頭家樂福22日也在大陸開了首家會員店。然而，家樂福會員店開業第一天就遭遇難題。家樂福內部人士22日深夜透露，開業首日就遇上大量品牌供應商表示不再與其合作，由於家樂福的競爭對手對這些供應商定下「二選一」規則，即只能在家樂福或競爭對手店擇一合作。

第一財經報導，家樂福的競爭對手給品牌供應商下的「二選一」規則，為如果要與家樂福會員店合作則不能再與對手會員店合作，如果選擇對手會員店則不能與家樂福會員店合作。

22日晚間近11時，家樂福會員店官方微博發布公開信表示，「今天是家樂福中國第一家會員店開業，也是家樂福創新發展的重要一步。但是今天我們也對會員們非常抱歉，在開業第一天，競爭對手施壓供應商回購買空相關商品，使得不少會員消費者無法購買。」

公開信指出，「實際上，家樂福會員店籌建到開業，競爭對手持續向一些品牌供應商施壓，如果品牌供貨給家樂福會員店就下架該品牌在競對的產品。甚至在開業當天，部分品牌不堪競對（競爭對手）的壓力，不得不到現場掃貨買斷其所有商品，還不斷接到品牌不再繼續合作的消息。」

公開信稱，「家樂福會員店堅決反對商業領域的不正當競爭行為，反對以自身市場地位強迫商家『二選一』，已經向相關部門舉報。我們希望共同促進公平競爭的市場環境，推動行業協同發展良好格局。」

雖然在公開信中，家樂福並未直接點名給品牌施壓的競爭對手是誰，但家樂福內部人士表示，是比較知名且具有一定規模的會員店品牌。