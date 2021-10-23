三星3奈米晶片製程 進博會技術裝備展區首秀

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
第四屆進博會技術裝備展區負責人田野。特派記者林宸誼/攝影
第四屆進博會技術裝備展區負責人田野。特派記者林宸誼/攝影

第四屆進博會技術裝備展區負責人田野22日表示，今年三星將會在現場把3奈米晶片製程工藝做出來，此外荷蘭先進半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）也會把光刻機（EUV機台）拆解。

田野在宣傳介紹會上補充，去年第三屆進博會，ASML只透過影片介紹EUV機台，今年會在現場把機台拆解，讓觀眾了解EUV機台如何運作。

技術裝備展區內共設有五大板塊及三大專區，積體電路專區規模超7,000平方公尺，將涵蓋上游材料、中游加工及下游應用，其中製造環節八大工藝各第一梯隊企業齊聚一堂，專區除了三星、ASML外，還有高通等在內的積體電路世界知名企業。

田野指出，技術裝備展區有超過41件首發產品，其中全球首發9件，包括富豪無人電動輪式裝載機、Avancis新一代高性能透明保護膜TAP15BM3、FUJIFILM LTO9數據流磁帶等，大陸首發則多達28件。

能源低碳機環保技術專區作為規模最大的專區，面積超過1.5萬平方公尺，田野表示，專區以「雙碳」為主線，展商覆蓋傳統能源、新能源、新材料、電力電工、水處理、大氣治理及綜合治理等全球知名企業。

以色列BIE集團中國管理型總部法人兼總裁伊萬（Ivan Melnikov）指出，以色列是一個缺水的國家，因此公司採用最新的GENiusTM熱量交換技術，透過焓差交換系統，採用類似空調的除濕產水技術，從空氣中生成飲用水。

伊萬指出，若以一個建成後的工業級智慧飲水站（WATERGEN GEN-L）為例，可以滿足城市、鄉村、工廠以及缺水地區的日常供水需求，在攝氏26.7度的理想工作條件下，每天可以供應約5,000升飲用水。

同樣也是來自以色列，以紫外線水消毒的安特藍德應用與服務工程師郭振表示，產品是透過紫外線破壞病毒、細菌及真菌DNA結構，失去繁殖和自我複製的功能，達到消毒的目的。

德國通快雷射市場經理劉璐介紹，該公司將在第四屆進博會全球首發新能源汽車一站式雷射加工方案，包括鋰電池、氫燃料電池、驅動電機和車身零部件等應用，「還會把位於太倉的智慧工廠『搬』到進博會，讓觀眾近距離感受智慧工廠帶來的商業價值。」

以色列 紫外線

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