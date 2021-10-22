快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸商務部預估 今年外商投資將超過1,600億美元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸商務部外資司長宗長青。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部外資司長宗長青。（取自大陸商務部網站）

新冠肺炎疫情、中美關係緊張，似乎未影響外商投資中國的信心。大陸商務部外資司長宗長青表示，今年前三季，中國大陸實際使用外資（不含銀行、證券、保險領域）達到1,292.6億美元，較去年同期增長25.2%，為近十年來首次出現兩位數增長。

宗長青預期，今年全年大陸吸收外資規模將突破人民幣1兆元，按美元計可望超過1,600億美元，實現「穩外資」目標。

大陸商務部22日發布《「十四五」利用外資發展規劃》並舉行「利用外資發展規劃及穩外資工作專題新聞發布會」。宗長青表示，這份《規劃》明確大陸今後五年利用外資的五項基本原則：一、堅持高水平對外開放；二、堅持「穩總量優結構」；三、堅持服務「穩鏈」（指供應鏈）、「固鏈」；四、堅持優化營商環境；五、堅持統籌發展和安全。

宗長青說，《規劃》提出大陸「十四五」時期利用外資發展的目標是：利用外資規模位居世界前列，利用外資大國地位穩固，利用外資結構持續優化，與對外投資、對外貿易、促進消費的聯動作用進一步加強。

2035年遠景目標是：中國吸引外商投資的綜合競爭優勢更加明顯，成為跨國投資主要目的地，打造東亞地區的創新和高端製造中心，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

宗長青表示， 儘管今年以來，中國大陸吸收外資實現了較快增長，但「穩外資」的外部環境依然複雜嚴峻。主要有兩大不確定因素：

一、全球疫情仍在持續演變。招商引資跨境活動不便，既難「走出去」，也難「請進來」，線上招商成效有限，一些外資項目落地和建設進度放緩；

二、受疫情及個別國家「脫鉤」、「築牆」等非經濟因素影響，全球產業鏈、供應鏈正在深度重塑，跨國投資呈現近岸化、本土化、區域化等趨勢，而且各國引資競爭更加激烈。此外，中國大陸土地、資源等要素供需關係趨緊，成本不斷增加，傳統比較優勢弱化。

但他強調，中國大陸並沒有出現外資撤離的趨勢。宗長青說，中國的市場是開放的，外資企業每年有進有出屬正常的市場行為。

他指出，今年前三季，大陸全國新設立外商投資企業3.6萬家，年比增長36.5%，這是除2018年外近20年同期增長最高。商務部近期的問卷調查也顯示，3,000多家重點外資企業中，99%的企業無項目減資或撤資計劃。

宗長青表示，中國擁有14億人口、逾4億中產階級，超大規模市場的吸引力不斷增強。據調查，90%以上的外資企業主要面向中國市場，「在中國、為中國」。

大陸商務部22日上午舉行「利用外資發展規劃及穩外資工作專題新聞發布會」。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部22日上午舉行「利用外資發展規劃及穩外資工作專題新聞發布會」。（取自大陸商務部網站）

外資 疫情

延伸閱讀

大陸本土新冠疫情蔓延至北京 昌平區4人確診

全面封殺 中國演出協會宣布全面抵制李雲迪

李雲迪性交易遭行政拘留 大陸央媒狠批：自作孽不可活

黑名單？美仍核可供貨華為、中芯上千億美元產品技術

相關新聞

陸商務部預估 今年外商投資將超過1,600億美元

新冠肺炎疫情、中美關係緊張，似乎未影響外商投資中國的信心。大陸商務部外資司長宗長青表示，今年前三季，中國大陸實際使用外資...

人民幣兌美元升破6.4 中國外匯局：市場正常表現

人民幣近期逆勢升值，本週兌美元匯率升破6.4，引發市場關注中國是否會干預。不過中國外匯局官員今天說，人民幣兌美元匯率升到...

中資房企風暴對債市影響有多大？

相較於中資地產債市場上的愁雲慘霧，此前一度因監管趨嚴而調整的城投債重新化身為投資者的心頭好，境外發行成本已降至記錄最低。

恒大危機後首付23億元債券利息 巨額債務仍在

中國證券時報報導，陷入嚴重財務危機的恒大集團，21日支付了一筆9月23日即到期、金額8350萬美元（新台幣約23.3億元...

港失業率再降低 學者：若防疫鬆綁 年底可望跌破4%

香港失業率續創疫情以來最低。港府公布，7月至9月香港失業率為4.5%，較前一月份跌0.2百分點，為2020年1月至3月以...

貨櫃量世界第8 港擬轉型航運交流平台及海事仲裁中心

在中國未開放前，香港曾是中國與海外的重要轉運平台，是國際重要航運中心，其貨櫃吞吐量曾排名第一，但公開資料顯示，前年香港已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。