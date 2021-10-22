陸商務部：將動態調整入境政策 爭取恢復人員正常往來

大陸商務部外資司司長宗長青22日表示，大陸會根據新冠肺炎疫情防控形勢，動態調整赴陸人員入境政策，爭取早日恢復正常的人員往來。

據陸媒央視新聞報導，在大陸商務部22日的專題記者會上，有媒體問及近期外資企業員工難拿到本人或是家人簽證，增加了外資企業在中國發展的困難。

對此，宗長青說，去年以來，受新冠肺炎疫情影響，不少國家相繼頒布國際旅行限制措施。中國大陸根據疫情防控需要，也採取了必要的出入境限制措施。同時，通過快捷通道、包機直航等各種形式，盡可能保障外資企業必要的人員流動需要。

宗長青表示，當前特殊形勢下的出入境政策是大陸統籌疫情防控和經濟社會發展所作出的決策，這既是「人民至上、生命至上」理念的體現，也是保障包括外資企業在內的各類市場主體正常生產生活的需要。

他強調，大陸會根據新冠肺炎疫情防控形勢，動態調整赴陸人員入境政策，爭取早日恢復正常的人員往來。

宗長青也稱，在「十四五」規劃中，針對為外資企業提供更好的服務保障，從保障公平待遇、保護合法權益、優化簽證服務、完善人才培養體系等方面，提出了一系列舉措，進一步優化市場化法治化國際化營商環境。