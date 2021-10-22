證件驗證服務一秒通關 第四屆進博會已發30萬張證件

第四屆進博會註冊及證件管理中心22日啟用，今年證件服務再升級，具有人員證件許可權與防疫信息精準匹配，參會人士一證在手，就可以享受一秒通關服務，從10月初至今已經發放30萬張，預計本月底完成。

進博會安保部總經理助理、證件工作相關負責人陸洲表示，為進一步體現進博會綠色、低碳、循環和可持續理念，響應「雙碳」戰略目標，第四屆進博會支援重複使用上一屆進博會人員證件，目前已開通近6萬張，包括特邀嘉賓、專業觀眾、媒體以及服務保障人員等。

此外，為繼續保持往屆「非接觸、無感知、不停留」的通行模式，本屆進博會首次實現人員證件許可權與防疫信息精準匹配。

陸洲指出，這是為了加強疫情防控措施，減小客流聚集、接觸，提前將註冊人員信息匯總，與上海市大數據中心每日多次上報參展參會人員健康碼、核酸檢測、疫苗接種等防疫信息，經由進口博覽局收集並交由公安機關處理，經核實後打開參展參會人員證件許可權。

屆時參展參會人員透過場館各驗證點入館參會時，可自動完成核驗，實現「一證在手，一秒通關」，在提供通行便利的同時，築牢進博會防疫屏障。

註冊及證件管理中心旁則是中國郵政進駐的據點，相關人員表示，一天最高處理證件郵寄數量曾達到3萬件，每天固定會有兩班郵政貨櫃車前來收件，然後再將證件寄給各地參會人士。