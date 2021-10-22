大陸外管局：抗風險增強 人民幣匯率基本穩定

大陸國家外匯管理局副局長王春英22日表示，中國大陸外匯市場抗風險能力比以前明顯增強，美國聯準會貨幣政策轉向不會改變中國國際收支基本平衡的格局，也不會改變人民幣匯率基本穩定的態勢。

據路透報導，王春英在第3季外匯收支記者會上指出，近期人民幣走強是市場力量推動的正常表現，未來人民幣走向取決與國內外經濟形勢、國際收支狀況與國際外匯市場變化，人民幣不會持續升值也不會持續貶值。

王春英表示，如果外匯市場遇到較大的波動，會適時開展逆周期調節。中國抵禦外部衝擊的能力增強，人民幣匯率彈性增強有利釋放升貶值的壓力。

人民幣本周升破6.4關口，創出逾４個月新高，人民幣匯率CFETS指數亦升破100關口。

王春英強調，市場主體一定要樹立匯率風險中性理念，審慎地安排資產負債幣種；企業要建立完善科學的考核機制，以財務穩健和可持續為導向，而不以套保盈虧為導向。