成渝後花園 打造國際消費中心

中共中央、國務院印發的「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」20日發布。綱要提出，激發市場消費活力，不斷增強巴蜀消費知名度、美譽度、影響力，打造巴蜀特色的國際消費目的地。

綱要提出，支持重慶、成都塑造城市特色消費品牌，打造國際消費中心城市。推動涪陵、合川、樂山、雅安、南充等發展人文休閑、度假康養，打造成渝後花園。發揮宜賓、瀘州白酒品牌優勢。建設一批人文氣息濃厚的特色商業名鎮。

同時，共建巴蜀文化旅遊走廊。充分挖掘文化旅遊資源，打造貫通四川、重慶的精品旅遊線路，規劃建設長征國家文化公園（重慶段、四川段），打造綿竹熊貓谷和玫瑰谷，探索川西林盤、巴渝村寨保護性開發，依託特色自然風光、民俗風情、農事活動等，發展巴蜀旅遊。

在推動消費供給升級方面，綱要提出，促進經典川菜、重慶火鍋、蓋碗茶等餐飲產品品牌化，建美食地標。

在發展消費新場景方面，綱要提出，引導網絡直播、短視頻等新消費形態健康發展，促進直播電商、社交電商等線上新模式新業態發展，推動教育、醫療等服務線上線下交互融合。鼓勵發展智慧門店、自助終端、智能機器人等「無接觸」零售。發展更多參與式、體驗式消費模式和業態。

此外，綱要還提出，塑造安全友好的消費環境。完善消費促進政策，在風險可控、商業可持續前提下穩妥開發適應新消費趨勢的金融產品和服務。健全消費者權益保障制度，鼓勵線下實體店自主承諾無理由退貨，探索建立特色旅遊商品無理由退貨制度，完善消費環節經營者首問責任制和賠償制度。