上海新能源大會閉幕 發展氫能、關鍵創新燃料電池

SNEC（上海新能源大會）第四屆國際氫能與燃料電池（大連）技術大會21日在遼寧省大連市閉幕。為期3天的會議中，來自業界的院士、專家、學者，在當前的「雙碳」背景下，探討氫能與燃料電池的研究發展現狀與未來產業化發展路徑。

中新社報導，氫能被稱為人類的終極能源之一，是全球能源結構轉型的重大戰略方向，備受世界各國關注。作為氫能高效利用的重要途徑，燃料電池成為各國發展氫能產業、搶占市場的重點。

中國工程院院士、中科院大連化物所研究員衣寶廉表示，燃料電池車的產業化是氫能應用的突破口，應堅持自主創新，突破卡脖子技術，實現關鍵材料與部件的批量生產，大幅度降低燃料電池車、加氫站建設和氫源的成本。

根據2020年中國汽車工程學會發布的「節能與新能源汽車技術路線圖2.0」預測，到2035年中國燃料電池汽車保有量將達到100萬輛左右，商用車將實現氫動力轉型，並建成加氫站5000座左右。要實現這些目標，燃料電池核心材料、氫氣制取及加氫站等關鍵技術創新非常重要。

衣寶廉指出，目前，仍然存在燃料電池發動機造價較高，加氫站較少、建設費用高等問題。衣寶廉舉例稱，建設一個加氫站費用高達1200萬元（人民幣，下同）到1500萬元，而加氫費用每公斤高達60元到70元。因此首先要實現燃料電池關鍵材料和部件國產化，降低燃料電池車的成本、降低加氫站建設費用，完善相關產業鏈。

對於中國未來能源結構的調整，中國科學院院士、中國電力科學研究院名譽院長周孝信提出，利用火電廠捕集的二氧化碳，規模化生產便於運輸儲存的甲烷、甲醇、氨等氣（液）體燃料和化工原料，替代石油、天然氣等化石能源，可作為未來高比例可再生能源新型電力系統應對中長周期能源電力供需不平衡的一種儲能介質。