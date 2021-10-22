成渝雙城經濟圈 建設綱要發布

中共中央、國務院印發「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」20日發布。綱要提出，強化重慶和成都中心城市帶動作用，推動成渝地區形成有實力、有特色的雙城經濟圈，打造帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源。

成渝地區雙城經濟圈的範圍不僅僅是成都和重慶。綱要指出，規劃範圍包括重慶市的中心城區及萬州、涪陵、綦江等27個區（縣）以及開州、雲陽的部分地區，四川省的成都、自貢、瀘州、德陽等15個市，總面積18.5萬平方公里，2019年常住人口9600萬人，地區生產總值近6.3萬億元（人民幣）。

對於成渝地區雙城經濟圈的重要戰略地位，綱要指出，該區域是中國西部人口最密集、產業基礎最雄厚、創新能力最強、市場空間最廣闊、開放程度最高的區域，在國家發展大局中具有獨特而重要的戰略地位。

綱要指出，把成渝雙城經濟圈建設成為具有大陸全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。

到2025年，成渝地區雙城經濟圈經濟實力、發展活力、國際影響力大幅提升，一體化發展水平明顯提高，區域特色進一步彰顯，支撐全國高質量發展的作用顯著增強。

到2035年，建成實力雄厚、特色鮮明的雙城經濟圈，重慶、成都進入現代化的國際都市行列，大中小城市協同發展的城鎮體系更加完善，基礎設施互聯互通基本實現，具有全國影響力的科技創新中心基本建成，世界級先進製造業集群優勢全面形成。

不過綱要同時指出，現時成渝地區綜合實力和競爭力仍與東部發達地區存在較大的差距，特別是基礎設施瓶頸依然明顯，城鎮規模結構不盡合理，產業鏈分工協同程度不高，科技創新支撐能力偏弱，城鄉發展差距仍然較大，生態環境保護任務艱巨，民生保障還存在不少短板。