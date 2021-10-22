南寧物流樞紐 發展公鐵海空聯運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西南寧市長孫大光20日稱，南寧市將加快建設國家物流樞紐，大力發展跨境鐵路班列、國際貨運航線、跨境公路班車，促進面向東盟（東協）的跨境貨物在南寧集散集結，努力打造成為中國西部地區「公鐵海空」多式聯運的貨物集散中心。　

中新社報導，南寧市第十五屆人民代表大會第一次會議當日開幕，孫大光向大會作政府工作報告稱，南寧將以大交通大物流大平台支撐大開發，積極參與西部陸海新通道建設，推動構建以「大灣區—南寧—東盟」和「歐盟—川渝—南寧—東盟」為主的跨境產業鏈供應鏈價值鏈，打造雙循環產業鏈重要鉚接點。　　

2019年，南寧獲批成為中國首批國家物流樞紐。近年來南寧跨境運輸規模不斷擴大，服務東盟國家的鐵路、航空貨物運輸顯著增長。　　

孫大光表示，南寧將構建全方位高速鐵路網公路網，重點建設五象站、南寧北站等綜合樞紐，建成貴南高鐵和南玉、南崇城際鐵路，推動規劃建設南衡高鐵等，推進南寧至宜州、南寧至湛江高速公路等重大項目建設。　

南寧將規劃建設玉洞鐵路貨運中心、高鐵物流園等鐵路物流基地；以南寧國際鐵路港、中新南寧國際物流園等為重要節點，推動南寧與北部灣和東興、憑祥等廣西邊境口岸的物流聯動發展；建成南寧國際空港綜合交通樞紐，機場第二跑道，加快建設T3航站樓，建設面向東盟的國際航空門戶。　　

此外，南寧將拓展加密中歐班列國際貨運線路和海鐵聯運線路，拓展南寧至東盟的貨運航空通道；建成西津二線船閘和牛灣作業區等航運設施，形成區域性內河航運樞紐。　　

目前，南寧已發展成為東盟進出口產品的中轉站，中國—東盟多式聯運聯盟已落戶南寧，全市外貿進出口總額2020年達986億元人民幣，是2015年的2.7倍，年均增量超百億元。

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