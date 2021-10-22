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廣西對RCEP外貿 前3季增勢良好

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

南寧海關21日提供數據顯示，2021年前三季度，廣西外貿進出口4445.9億元人民幣（下同），比去年同期（下同）增長29.3%。　　

中新社報導，在主要貿易夥伴中，廣西對RCEP成員國進出口增勢良好，前三季度，廣西對RCEP成員國進出口2433.1億元，增長27.6%，其中對東盟進出口2131.1億元，增長28.4%。主要貿易方式方面，前三季度，廣西一般貿易進出口1369.2億元，增長25.3%。邊民互市貿易進出口320億元，增長84.8%。　　

南寧海關表示，隨著一系列支持外貿穩增長的政策措施落地見效，跨境貿易便利化改革進一步深化，口岸營商環境持續優化，市場主體信心逐步提升，助推廣西外貿跑出加速度，也為廣西企業參與國際產業鏈供應鏈合作注入強大活力。　　

前三季度，民營企業為廣西外貿第一大經營主體，進出口2755.8億元，增長21.7%。廣西部分優勢產業出口增勢迅猛，其中，汽車出口增長200.2%。　

廣西壯族自治區商務廳表示，廣西將保障重點外貿企業海運物流運輸，降低外貿企業物流成本。實施「百企入邊」行動，加快推進智慧互市平台和南寧國家加工貿易產業園建設，助力外貿再創新高。

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