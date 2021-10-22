自貿港添動能 海南經濟續保增速

受益於自貿港政策利好，海南省前三季度海南經濟持續保持快速增長勢頭，對外開放度正持續提升。

中新社報導，海南省召開2021年前三季度經濟運行新聞發佈會，海南省統計局新聞發言人、副局長王瑜介紹，今年前三季度，海南全省生產總值4508.06億元（人民幣，下同），按不變價格計算同比增長12.8％，兩年平均增長6.8％。

今年以來，海南自貿港經濟發展保持高增速，今年第一季度、上半年生產總值同比分別增長19.8%和17.5%。他說，海南今年三個季度的累計兩年平均增速分別為7%、7%和6.8%，呈現出經濟發展的均衡性和韌性。

海南自貿港加速經濟發展動能轉換，新行業、產業投資、新業態正逐步成為各自領域增長的新動能。王瑜介紹，前三季度海南產業投資（不含房地產）同比增長38.1%，至9月末全省高新技術企業1023家，同比增長超八成。離島免稅品翻倍增長，拉動社會消費品零售總額快速增長。

隨著自貿港重要政策逐項落地見效，海南對外開放程度提升。前三季度海南實際利用外資總額繼續保持翻倍增長，其中固定資產投資資金來源中的利用外資同比增長2.1倍。

海關發布的統計數據也印證此趨勢。海口海關此前稱，前三季度海南貨物貿易進出口總值在單個自然年內首次突破千億元，同比增長60.4%。海口海關新聞發言人、統計分析處處長鞠春梅說，前三季度海南與全球179個國家或地區有貿易往來，較去年同期增加了18個，其中東盟和歐盟是海南前兩大貿易夥伴。

在海南自貿港重點園區洋浦經濟開發區，利用「中國洋浦港」船籍港和交通工具「零關稅」政策優勢，促進航運要素集聚的成果顯著。今年1月至9月，洋浦港口外貿集裝箱吞吐量同比增長了近七成。