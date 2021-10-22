第15屆湘台經貿交流會 長沙開幕

湖南省長毛偉明（右二）會見新黨前主席郁慕明（右三）時表示，要不斷深化湘台兩地的產業發展、文化交流和旅遊合作。圖／本報湖南長沙傳真

第15屆湘台經貿文化交流合作會暨首屆海峽兩岸產業合作岳麓山論壇（一會一論壇），昨天上午在長沙開幕，大陸國台辦副主任龍明彪致辭時表示，大陸將按照中共總書記習近平「以通促融，以惠促融、以情促融」的重要指示要求，持續推動兩岸經貿交流合作，深化兩岸融合發展，不斷落實完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，努力為台胞、台企提供更多的機遇、更優的環境、更強的保障、更好的服務。

龍明彪指出，今年前三季，兩岸貿易額已達2395.2億美元，比去年同期增長29.8％。1至8月，台商投資大陸比去年同期增長6.3％，未來兩岸經貿合作與融合發展必將持續深化。

龍明彪表示，雖然大陸內外環境依然錯綜複雜，存在不確定、不穩定因素，但是大陸經濟發展的動力強勁，前景光明，大陸經濟發展的良好態勢和制度治理體系、巨大市場規模、完整產業體系、豐富人才資源、優良營商環境等綜合優勢，有力推動兩岸經貿合作持續增長。「十四五」規劃綱要和2035年遠景目標推進實施，兩岸經貿合作定能乘勢而上，更上一層樓。兩岸融合發展也必將持續深化，更多的造福兩岸同胞。

龍明彪呼籲，廣大台商和台企應該把握新發展階段的新機遇，主動適應新發展理念，積極融入新發展格局，參與高質量發展，加快轉型升級，與大陸同發展，共進步。

龍明彪表示，湘台歷史淵源深厚，交流交往廣泛，合作基礎扎實；湖南省委、省政府高度重視對台交流合作，公布《湘台59條措施》關於加快海峽兩岸產業合作區湖南建設的實施意見等政策文件，積極支持台商、台企在湘發展。

自2005年至今，湘台會連續舉辦15屆，已成為兩岸交流的重要平台之一。本屆湘台會還安排產業合作區座談會、台灣青年企業家打卡長沙、台灣青年文化科技湖湘行等專題活動。

根據資料顯示，截至今年8月，湖南省累計批准台資項目2925個，合同台資135.52億美元，實際到位台資111.44億美元，台灣居湖南境外引資第二大來源地。

湖南省長毛偉明前天在長沙會見了新黨前主席郁慕明等來湘出席一會一論壇的代表。毛偉明說，湖南與台灣交往淵源流長，湖南正大力實施「三高四新」戰略，全省產業結構不斷優化，品質效益明顯提升；希望進一步發揮湘台會橋梁紐帶作用，以湖南獲批大陸第五個海峽兩岸產業合作區為契機，不斷深化湘台兩地的產業發展、文化交流和旅遊合作。

鬱慕明表示，希望湘台會在深化經貿交流、密切人員往來等方面，更好地發揮平台作用，進一步推動兩岸的文化和合、經濟融合、心靈契合，達成更多共識，實現互利共贏、共同發展。