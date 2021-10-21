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福特汽車提供50輛豪華車 成為「進博會」官方指定用車
第四屆中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」）開幕在即，已連續參展四次進博會的福特汽車，21日將50輛福特探險者和林肯飛行家等豪華車型組成的車隊，交給進口博覽局成為官方指定用車，這也是進博會舉辦以來第一個官方指定用車合作夥伴。
福特汽車集團副總裁、福特中國總裁兼首席執行官陳安寧21日表示，福特汽車已成功的參加了前三屆的進博會，收穫很大，在即將召開的這個第四屆進博會上，首次不僅以展商身分參加進博會，更是以共同開拓支持合作業務的夥伴性能，以行動來支持和保障進博會的順利進行。
陳安寧強調，對福特來說，中國市場就是福特在產業引領和參與全球汽車產業轉型的重要的戰略重點，因此希望透過進博會不斷的擴大與行業政府在智慧化、電氣化、探達峰碳中和等各方面領域的交流和合作，福特會長期堅持在中國的努力，積極參與和推動全球貿易的健康發展。
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