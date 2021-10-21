福特汽車提供50輛豪華車 成為「進博會」官方指定用車

第四屆中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」）開幕在即，已連續參展四次進博會的福特汽車，21日將50輛福特探險者和林肯飛行家等豪華車型組成的車隊，交給進口博覽局成為官方指定用車，這也是進博會舉辦以來第一個官方指定用車合作夥伴。

福特汽車集團副總裁、福特中國總裁兼首席執行官陳安寧21日表示，福特汽車已成功的參加了前三屆的進博會，收穫很大，在即將召開的這個第四屆進博會上，首次不僅以展商身分參加進博會，更是以共同開拓支持合作業務的夥伴性能，以行動來支持和保障進博會的順利進行。