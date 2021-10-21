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淘汰「虛擬貨幣挖礦」 大陸擬修改產業政策
為進一步加快「虛擬貨幣挖礦」活動，在市場上退出，大陸國家發改委21日公告擬調整《產業結構調整指導目錄》，將挖擴活動列入淘汰類產業，並對外公開徵求意見。
大陸國家發改委在2019年4月，發布《產業結構調整指導目錄(2019年本，徵求意見稿)》時，當時就曾將虛擬貨幣挖礦活動，列入淘汰類產業，但最後在該年11月發布的指導目錄正式版本中刪除。
時隔兩年後，隨今年9月24日，發改委等11部門發布《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，嚴禁新增相關項目、加快存量項目有序退出後，大陸當局擬再次將虛擬貨幣挖礦活動，列入產業結構調整政策中，屬於落後生產工藝設備的淘汰類別。
大陸發改委也通知，在將虛擬貨幣挖礦活動，增補列入淘汰類產業前，就會將相關項目視同淘汰類產業處理，依照國務院規定，禁止對該類項目的投資。
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