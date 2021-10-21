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人行副行長范一飛：調整信貸結構助實體經濟高質量發展

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
人民銀行副行長范一飛。（取自新京報）
人民銀行副行長范一飛。（取自新京報）

大陸央行中國人民銀行副行長范一飛在2021金融街論壇上表示，當前國際格局深刻變革，世界經濟復甦面臨分化，大陸國內經濟恢復仍面臨不穩固、不均衡的問題。新形勢下，金融工作要圍繞構建新發展格局，保持定力，注重長短期、內外部均衡，從穩總量、調結構、優服務、防風險四個方面入手，助力實體經濟實現高質量發展。

范一飛透露，首先是穩定的貨幣總量，搞好跨周期調節，保持穩健的貨幣政策靈活精準合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與GDP增速基本匹配。堅持把服務實體經濟放到更加突出的位置，維護經濟大局總體平衡，增強經濟發展韌性。

其次，調整信貸結構，發揮好結構性貨幣政策工具作用，引導金融機構優化信貸機構，支持新舊動能加快轉換，加大對綠色科技、民營小微等重點領域和薄弱環節的支持力度。

此外，優化金融服務，豐富金融產品供給，擴大金融服務覆蓋面，提高基礎金融服務可獲得性。聚焦小微企業、農民群體、老年群體，用數碼金融服務手段彌合數字鴻溝。

最後，防控金融風險，深入整治各類違法違規金融行為，密切監測排查重點領域風險點，進一步提高金融服務透明度，規範市場發展秩序，促進金融行業回歸本源。

實體經濟 中國人民銀行 大陸央行

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