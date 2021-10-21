又一家房地產商暴雷？ 北京當代置業暫停交易

中國大陸又有一家房地產企業傳現「暴雷」風險。據北京房地產商當代置業稍早在香港聯交所刊發的公告，該公司於上午9時起短暫停牌，股票暫停買賣，以待刊發一份載有公司內幕消息的公告。

在此之前，由於流動性承壓，當代置業曾於本月11日表示，希望將10月25日到期，票面利率12.85%的債券償還日期推遲三個月，以改善公司流動性、管理現金流，避免任何潛在的票據違約，目前正在尋求投資人的諒解和同意。

另，本月10日，當代置業發行的5筆美元債就全線下跌，其中3筆跌幅超過30%，2筆跌幅超過10%，並傳出公司擬出售旗下務業和取得大股東資助度過難關，旗下物業公司第一服務控股也於8日在港交所停牌。

但20日晚，當代置業又以流動性為由，表示取消了向債權人申請延期償還2.5億美元債券的計劃。當代置業並稱，正在商談聘請財務顧問，幫助改善現況，隔日一早就公告停牌訊息。

當代置業於2000年成立，總部位於北京，2013年在香港聯合交易所上市，曾位列大陸百強房企之一，具有房地產開發資質，在大陸京津冀、長三角、珠三角、長江中游和成渝五大城市群，開發高端住宅、節能住宅、酒店、綠色科技產業家園等200多個項目。

事實上，近年當代置業資產負債率一直很高，2017-2020年該指標分別為84.47%、85.86%、87.45%以及86.6%。公司半年報顯示，截至2021年6月末，當代置業剔除預收款後的資產負債率為83%，淨負債率93%，非受限現金短債比1.46，踩中一道紅線，保持「黃檔」。

公司財報顯示，2021年上半年，當代置業營收人民幣95.43億元，實現淨利潤人民幣4.48億元，年增12.56%，但在上半年大舉獵地下，公司流動負債人民幣661.8億元，其中，一年內到期的短期債務人民幣93.47億元。

停牌之前，截至10月20日收盤，當代置業報港幣0.38元，市值剩港幣10.48億元，今年迄今股價已縮水了56.82%。