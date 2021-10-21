快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又一家房地產商暴雷？ 北京當代置業暫停交易

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
總部在北京的房地產商當代置業公告暫停交易。取自港交所。
總部在北京的房地產商當代置業公告暫停交易。取自港交所。

中國大陸又有一家房地產企業傳現「暴雷」風險。據北京房地產商當代置業稍早在香港聯交所刊發的公告，該公司於上午9時起短暫停牌，股票暫停買賣，以待刊發一份載有公司內幕消息的公告。

在此之前，由於流動性承壓，當代置業曾於本月11日表示，希望將10月25日到期，票面利率12.85%的債券償還日期推遲三個月，以改善公司流動性、管理現金流，避免任何潛在的票據違約，目前正在尋求投資人的諒解和同意。

另，本月10日，當代置業發行的5筆美元債就全線下跌，其中3筆跌幅超過30%，2筆跌幅超過10%，並傳出公司擬出售旗下務業和取得大股東資助度過難關，旗下物業公司第一服務控股也於8日在港交所停牌。

但20日晚，當代置業又以流動性為由，表示取消了向債權人申請延期償還2.5億美元債券的計劃。當代置業並稱，正在商談聘請財務顧問，幫助改善現況，隔日一早就公告停牌訊息。

當代置業於2000年成立，總部位於北京，2013年在香港聯合交易所上市，曾位列大陸百強房企之一，具有房地產開發資質，在大陸京津冀、長三角、珠三角、長江中游和成渝五大城市群，開發高端住宅、節能住宅、酒店、綠色科技產業家園等200多個項目。

事實上，近年當代置業資產負債率一直很高，2017-2020年該指標分別為84.47%、85.86%、87.45%以及86.6%。公司半年報顯示，截至2021年6月末，當代置業剔除預收款後的資產負債率為83%，淨負債率93%，非受限現金短債比1.46，踩中一道紅線，保持「黃檔」。

公司財報顯示，2021年上半年，當代置業營收人民幣95.43億元，實現淨利潤人民幣4.48億元，年增12.56%，但在上半年大舉獵地下，公司流動負債人民幣661.8億元，其中，一年內到期的短期債務人民幣93.47億元。

停牌之前，截至10月20日收盤，當代置業報港幣0.38元，市值剩港幣10.48億元，今年迄今股價已縮水了56.82%。

延伸閱讀

美準駐中大使計劃聯盟抗中 證明世界非東升西降

陸首批氫能車通關 北京冬奧上路

中國大陸70城房價漲幅 近11月新低

鞏固「習核心」！北京布局20大 7省區「一把手」換人

相關新聞

大陸已放鬆對阿里監管？ 馬雲現身西班牙馬略卡島

兩家西班牙報紙周三報導，阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島（Mallorca），他的超級豪華遊艇也停泊在那裡。這是馬雲...

又一家房地產商暴雷？ 北京當代置業暫停交易

中國大陸又有一家房地產企業傳現「暴雷」風險。據北京房地產商當代置業稍早在香港聯交所刊發的公告，該公司於上午9時起短暫停牌...

全球面臨通膨風險 大陸也無可避免？

浙江振東旅遊用品有限公司生意興隆，其位於大陸東部的工廠每年生產約100萬把折疊椅，其中很多最終銷往美國的門廊和歐洲的花園。

大陸多管齊下遏制煤價瘋漲 下一步是什麼？

在煤炭價格上漲對能源安全和經濟成長構成威脅之際，中國發改委正在研究對煤炭市場的干預措施以遏制價格漲勢。

售股交易談崩 中國恒大港股開盤重挫10%

在公告出售恒大物業50.1%股份予合生創展的交易案告吹後，中國恒大、恒大物業21日在港股復牌，但一開盤股價雙雙重挫，目前...

第130屆廣交會閉幕 60萬人次進場

第130屆廣交會於10月19日在線上線下落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵20日通報稱，在全球疫情仍在蔓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。