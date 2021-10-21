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售股交易談崩 中國恒大港股開盤重挫10%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國恒大21日復牌後，港股開盤重挫。路透
中國恒大21日復牌後，港股開盤重挫。路透

在公告出售恒大物業50.1%股份予合生創展的交易案告吹後，中國恒大、恒大物業21日在港股復牌，但一開盤股價雙雙重挫，目前中國恒大跌幅超過10%、恒大物業跌幅也超過8%。

截至上午9時20分，中國恒大現報港幣2.64元，跌幅10.51%，最新市值港幣349.8億元；恒大物業報港幣4.710元，跌幅8.008%，市值港幣509.19億元。

另，發出聲明表示，不接受解除恒大物業出售協議，至今仍準備完成買賣的廣州地產商合生創展，也於21日恢復交易，現報港幣25元，微漲1.10%。

中國恒大、恒大物業20日晚間同時在港交所公告，表示終止出售恒大物業股份。公告稱，公司此先前擬向合生創展旗下公司轉讓恒大物業50.1%的股權，對價港幣200.4億元，出售案為公司解決流動性危機措施之一。

據了解，該筆交易本應於10月12日之前完成，但恒大認為合生創展未能符合對恆大物業股份作出全面要約收購的先決條件，於13日終止協議。

值得注意的是，合生創展也公告表示，公司至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，但恒大方面在訂立該協議後提出修改其中包括代價的付款條款，公司認為不可接受。

綜合陸媒報導，該筆交易之所以破局，與中國恒大未能與股東達成共識，以及未獲得廣東省政府支持有關。

恒大 港股

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